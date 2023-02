Giornata drammatica sulle Alpi, 3 morti in incidenti sugli sci: “Più attenzione sulle piste e fuori” Giornata nera domenica tra le montagne di Savoia e Alta Savoia dove tre persone sono morte a distanza di poche ore l’una dall’altra in altrettanti incidenti sugli sci. La vittima più giovane un turista americano di 21 anni.

A cura di Antonio Palma

Giornata tragica quella vissuta ieri sulle Alpi francesi. Tre persone sono morte a distanza di poche ore l’una dall’altra tra le montagne di Savoia e Alta Savoia in altrettanti incidenti sugli sci avvenuti domenica. La prima vittima è un giovane turista statunitense di 21 anni che nella mattinata è stato coinvolto in un terribile incidente mentre sciava fuori pista a nord-ovest di Chamonix, nella zona del Monte Bianco.

Secondo quanto ricostruito, erano da poco passate le 10 quando il ragazzo ha perso il controllo degli sci finendo in una zona impervia e precipitando per 200 metri in un canalone nella zona del comprensorio del Brévent. Per lui inutili i successivi soccorsi, resi difficili dalla zona impervia. Al loro arrivo sul posto, i sanitari non hanno potuto che confermare la sua morte.

Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, un altro incidente grave sulle piste da sci è costato la vita a un turista britannico in vacanza a Méribel, stazione sciistica nella valle della Tarentaise, in Savoia. Si tratta di un cinquantenne, anche lui pare impegnato in discese fuori pista. L’uomo è caduto rovinosamente ed ha riportato vari traumi ma soprattutto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. I soccorritori hanno privato a rianimarlo ma purtroppo senza esito.

Leggi anche Terribile incidente tra auto e furgone sulla statale, 3 morti e un ferito grave nel Tarantino

La terza vittima poco dopo, sempre nel pomeriggio di domenica, nella zona dell'Aiguille Croche, al confine tra Savoia e Alta Savoia. A perdere la vita questa volta uno scialpinista francese di 59 anni che è precitato in un canalone a sud di Megève. Secondo quanto riportano i giornali francesi si tratta di Olivier Chamel, direttore d'esercizio della funivia dell'Aiguille du Midi. L’uomo avrebbe perso l'equilibrio ed è stato trascinato in una caduta mortale.

Oltre alla terribile giornata nera di domenica, in realtà è stato un weekend particolarmente impegnativi per i soccorsi francesi. I gendarmi di Chamonix, impegnati in decine di interventi, hanno deciso di lanciare un uovo appello ai praticanti della montagna a prestare la massima attenzione dentro e fuori le piste per evitare altre tragedie.