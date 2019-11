Alcuni turisti, una guida e un addetto alla pubblica sicurezza sono stati accoltellati oggi, mercoledì 6 novembre, mentre si trovavano nel sito archeologico di Jerash, città giordana a nord della capitale Amman celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Sarebbero almeno cinque le persone rimaste ferite, tutte portate in ospedale dopo l’aggressione. Secondo le prime informazioni trapelate, nessuno fortunatamente sarebbe in gravi condizioni e l’aggressore che li ha colpiti è stato subito arrestato. A dar notizia dell’aggressione è l’agenzia di stampa ufficiale giordana Petra che conferma che, dopo il ferimento di turisti, di una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza, l’uomo armato è stato neutralizzato e i feriti sono stati ricoverati in ospedale.

Tra i feriti delle turiste spagnole – “Un uomo ha attaccato con un coltello dei turisti e una guida, come pure un agente della sicurezza che provava a fermarlo – ha riferito un portavoce – I feriti sono stati portati in ospedale e l’assalitore è stato immediatamente arrestato”. Secondo altre fonti stampa, nell'incidente sarebbero rimaste ferite almeno tre donne spagnole. Secondo le prime testimonianze raccolte in Giordania, l'aggressore era vestito di nero, col volto coperto. In un video apparso sui social si vede una donna sanguinante sdraiata sul pavimento mentre qualcuno le preme un asciugamano sulla schiena; poco distante si vede un uomo seduto su un muretto con una ferita alla gamba. Il sito in Giordania noto per i suoi reperti archeologici di epoca romana è frequentato da centinaia di visitatori ogni giorno.