Nevicata record in Giappone, oltre un metro in poche ore: le spettacolari immagini da Obihiro L'agenzia meteorologica nazionale prevede che le forti nevicate nella prefettura di Hokkaidō dureranno fino alla fine della settimana.

A cura di Davide Falcioni

Quando, ieri mattina, gli abitanti di Obihiro, in Giappone, si sono svegliati non potevano credere ai loro occhi: le strade della loro città, che sorge nel nord del Paese, erano sepolte sotto più di un metro di neve.

L'Agenzia meteorologica ha certificato che il potente sistema di bassa pressione e l'aria umida che sta interessando il Giappone settentrionale e in particolare la prefettura di Hokkaido hanno fatto cadere un metro e ventinove centimetri di neve in appena dodici ore, il valore più alto mai registrato nei punti di osservazione a livello nazionale.

La nevicata ha ovviamente causato non pochi disagi. Decine di automobilisti con le macchine in panne sono rimasti bloccati dalla neve mentre le immagini che vengono dalla città mostrano le persone che cercano di farsi strada attraverso lo spesso manto che in alcuni punti è alto fino alla vita.

L'agenzia meteorologica nazionale prevede che le forti nevicate nella prefettura di Hokkaidō dureranno fino alla fine della settimana. A Hokuriku è previsto un accumulo fino a un metro, a Gifu fino a 80 cm e a Tohoku 70 cm. Il ministero dei trasporti ha consigliato alla cittadinanza di tenersi aggiornata sulle condizioni meteorologiche e di prepararsi a potenziali ritardi o cancellazioni di viaggi, in quanto sono possibili chiusure diffuse delle autostrade. Il ministero ha inoltre esortato le persone a evitare di mettersi in viaggio per ragioni non essenziali e non urgenti.

A chi deve mettersi alla guida, il Ministero raccomanda vivamente di dotare i veicoli di pneumatici invernali, di portare con sé catene da neve e di tenere a bordo pale e sabbia per le emergenze. All Nippon Airways e Japan Airlines hanno comunicato che martedì cancelleranno rispettivamente 34 e 29 voli nazionali, con conseguenze per circa 5.800 persone.