Giappone, bomba esplode all’improvviso sulla pista in aeroporto: era sepolta dalla guerra, voli cancellati L’improvvisa esplosione di una bomba nel bel mezzo di una pista di rullaggio all’aeroporto di Miyazaki ha sorpreso tutti, costringendo le autorità giapponesi a chiudere lo scalo per quasi 24 ore. Nessun ferito ma poco prima era passato un aereo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura mercoledì all’aeroporto di Miyazaki, in Giappone, quando l’improvvisa esplosione di una bomba nel bel mezzo di una pista di rullaggio ha sorpreso tutti, costringendo le autorità a chiudere lo scalo per quasi 24 ore. Si tratta di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale di cui nessuno era a conoscenza e che si è attivato spontaneamente provocando un piccolo cratere in pista.

La bomba da 500 libbre, di fabbricazione statunitense, era stata sepolta e coperta dalla pista asfaltata e nessuno ne sapeva nulla quando è esplosa nel pieno delle attività dello scalo, innalzando in alto una nuvola di fumo e danneggiando l’asfalto. Un video registrato da una vicina scuola di aviazione mostra l'esplosione che scaglia pezzi di asfalto in aria come una fontana. I video trasmessi dalla televisione giapponese invece hanno mostrato un cratere nella pista di rullaggio, di alcuni metri di diametro.

I funzionari del Ministero dei trasporti giapponese hanno dichiarato che in quel momento non c'erano aerei nelle vicinanze e quindi fortunatamente non ci sono feriti ma le riprese delle telecamere della zona hanno mostrato che poco prima un aereo stava rullando vicino al luogo dell'esplosione, che si trovava a circa 100 metri di distanza dall'edificio del terminal.

La pista dello scalo nel Giappone sudoccidentale è stata comunque danneggiata. L’aeroporto è stato chiuso al traffico aereo fino a giovedì mattina e tutti gli 87 voli programmati sono stati cancellati. Secondo le autorità locali, la bomba statunitense sepolta sotto la superficie probabilmente era frutto di un raid aereo in tempo di guerra.

Secondo quanto affermato dai funzionari del Ministero della Difesa giapponese, nella zona infatti sono state rinvenute numerose bombe inesplose sganciate dall'esercito statunitense durante la Seconda guerra mondiale. L'aeroporto di Miyazaki in effetti fu costruito nel 1943 come ex campo di addestramento al volo della Marina imperiale giapponese e fu base di alcuni piloti kamikaze che decollavano per missioni di attacchi suicidi.