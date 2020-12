Fino alle 16.15 del pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, sono state 21.566 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Germania. È quanto emerge dal monitoraggio della campagna vaccinale del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, che viene progressivamente aggiornato. Il Land tedesco nel quale è stato finora effettuato il numero più alto dei vaccini realizzati da Pfizer-BioNTech è stato il Nord-Reno Vestfalia, con 5.405 vaccinazioni. Poi c’è la Baviera, con 3.389 dosi somministrate, e l'Assia, dove 3.112 persone si sono sottoposte finora alla vaccinazione anti-Covid. Infine c’è il Land della Turingia, con 99 vaccinazioni. Nella maggior parte dei casi ad accedere al vaccino sono anziani ricoverati in case di cura: nel Nord-Reno Vestfalia sono stati 3.985, in Baviera 1.620. Poi c’è il personale medico: complessivamente, si tratta di 7.618 tra medici, infermieri e altro personale sanitario a essere stati vaccinati finora in Germania. Nella sola Assia sono state 1.694, in Nord-Reno Vestfalia 1.370. In Germania la campagna di vaccinazione avviene attraverso 442 centri vaccinali distribuiti in tutti i Laender tedeschi (solo a Berlino ne sono stati realizzati 6, ciascuno con una capacità di circa 4000-5000 vaccinazione al giorno), oltre a centinaia di "squadre mobili” per la vaccinazione di chi non è in grado di raggiungere le strutture apposite, per esempio i pazienti delle case di riposo.

Il Koch Institut raccoglie i dati per via digitale: si tratta di dati forniti dal personale sanitario autorizzato delle varie realtà locali. Nel fine settimana, come riferito dal ministero alla Sanità, sono stati circa 150.000 le dosi di vaccini distribuite nei 16 Laender tedeschi. Entro la fine dell'anno BioNTech e Pfizer distribuiranno in Germania 1,3 milioni di dosi. Entro i primi tre mesi del nuovo anno si arriverà a 13 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare circa 670.000 persone, dato per l'efficacia del farmaco sono necessarie due dosi ciascuno. Se si sommano anche i vaccini prodotti da altre società come Moderna, entro il 2021 la Germania otterrebbe in tutto 300 milioni di dosi, su circa 82 milioni di abitanti. Secondo un portavoce della Commissione Ue, entro settembre sarà conclusa la distribuzione di 200 milioni di dosi BioNTech-Pfizer nella Repubblica federale, ma sono in corso colloqui per ulteriori 100 milioni di dosi, per le quali è presente una specifica opzione nell'accordo tra l'Ue e le due società.