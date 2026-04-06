Germania, in giardino fiala con etichetta “Polonio 210”: caccia alle uova di Pasqua finisce con maxi allarme radiazioni

La segnalazione di una fialetta etichettata come “Polonio 210”, un veleno radioattivo potenzialmente letale, ha messo in moto una gigantesca macchina dei soccorsi con l’intervento di oltre 140 Vigili del Fuoco a Vaihingen an der Enz. Zona evacuata e isolata ma fortunatamente le analisi hanno escluso la presenza di radiazioni anche se la fiala è stata rimossa e sarà analizzata.

La consueta caccia alle uova pasquali si è conclusa con una maxi emergenza per rischio radiazioni in Germania quando alcuni residenti della cittadina di Vaihingen an der Enz, nel land del Baden-Württemberg, si sono imbattuti in una fialetta che qualcuno ha etichettato come "Polonio 210", un veleno radioattivo potenzialmente letale. L'emergenza è scattata proprio nella domenica di Pasqua, intorno alle 16:30, dopo che due uomini hanno segnalato il ritrovamento della bottiglietta del giardino di un'abitazione.

La segnalazione ha messo in moto una gigantesca macchina dei soccorsi con l'intervento di oltre 140 Vigili del Fuoco provenienti da tutto il distretto tra cui numerose squadre specializzate in scenari di contaminazione e sostanze pericolose. La zona residenziale di Am Wolfsberg è stata completamente isolata ed evacuata mentre una squadra di nuclei di specialisti con indumenti protettivi ha esaminato l'intera giardino per escludere la presenza della sostanza pericolosa. Fortunatamente le analisi infine hanno escluso la presenza del polonio e quindi un immediato pericolo per i presenti i residenti che sono potuti tornare nelle loro abitazioni.

"Le misurazioni effettuate sul posto con appositi rilevatori non hanno rivelato livelli elevati di radiazioni, né sul contenitore stesso né nell'area circostante e i residenti hanno potuto fare ritorno alle proprie abitazioni" ha spiegato in un comunicato l'amministrazione locale del comune tedesco interessato dall'allerta. Il sindaco Uwe Skrzypek-Muth ha ringraziato i servizi di emergenza per lo straordinario intervento nonostante la Pasqua e ha sottolineato l'importanza di essere preparati a ogni evenienza durante un allarme di questo tipo, mantenendo al contempo la calma e la lucidità. Sul posto Infatti oltre ai pompieri sono intervenuti anche nutriti contingenti di soccorsi medici e polizia.

La fialetta oggetto dell'indagine è stata comunque rimossa, messa sotto sicurezza e sequestrata per essere analizzata dagli esperti nei laboratori del Ministero Ministero dell'Ambiente del Baden-Württemberg. Solo così si potrà stabilire se contenesse tracce di sostanze pericolose. Sul caso comunque la polizia locale ha avviato una indagine parallela per capire come la fialetta sia finita nel giardino della piccola cittadina di 11mila abitanti e chi abbia applicato l'etichetta Polonio210.