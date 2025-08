Genitori lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto a Barcellona per non perdere il volo

Un episodio scioccante ha avuto luogo all’aeroporto El Prat di Barcellona, dove una coppia avrebbe abbandonato il proprio figlio di dieci anni dopo essersi resa conto che il suo passaporto era scaduto. I due genitori, decisi a non perdere il volo per le vacanze, avrebbero lasciato il bambino al terminal, affidandolo alla custodia temporanea di un parente che stava per raggiungere l’aeroporto.

A riportare la vicenda è stata una coordinatrice del traffico aereo tramite un video pubblicato su TikTok, che in poche ore ha superato le 300mila visualizzazioni. La donna, visibilmente indignata, ha raccontato che al bambino era stato vietato l’imbarco a causa del documento di viaggio non valido e dell’assenza del visto richiesto. I genitori, pur di non rinunciare alla partenza, si sarebbero imbarcati ugualmente, lasciando il figlio ad aspettare da solo.

"Il piccolo ci ha detto che i suoi genitori erano già sull’aereo, diretti nel loro Paese d’origine", ha spiegato la testimone nel video. L’allarme è scattato immediatamente: il personale aeroportuale ha avvisato la polizia, che ha localizzato la coppia e li ha condotti alla stazione di polizia all’interno dell’aeroporto, dove si trovava anche il figlio. Non è stato reso noto se i due siano stati arrestati o denunciati.

"Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale", ha aggiunto la donna. "Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare".

Il caso riporta alla mente un altro episodio analogo avvenuto nel 2023 all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv, in Israele. In quell’occasione, una coppia belga aveva tentato di imbarcarsi su un volo Ryanair per Bruxelles lasciando il proprio neonato nel passeggino al banco del check-in. Anche in quel caso, i genitori non avevano acquistato un biglietto per il bambino. Bloccati al controllo di sicurezza, furono costretti a tornare indietro e vennero successivamente arrestati dalla polizia.