Gallerista d’arte “annaffia” una senzatetto sul marciapiede: “Spostati”. Indignazione sui social Il video spopola sui social. Collier Gwin, proprietario della Foster Gwin Gallery, galleria d’arte nel distretto finanziario di San Francisco, è stato sommerso dalle critiche. Lui si difende: “Mi stava sputando contro”.

A cura di Biagio Chiariello

Il proprietario di una galleria d'arte a San Francisco ripreso mentre spruzza acqua da una pompa addosso ad una senzatetto sul marciapiede. È diventato virale il video che ritrae Collier Gwin, che gestisce la Foster Gwin Gallery nel Financial District, mentre inaffia letteralmente con un tubo da giardino una donna che urla terrorizzata.

I fatti sono avvenuti lunedì 9 gennaio intorno alle 6 del mattino. Un panettiere di San Francisco, Edson Garcia, era in giro per per le consegne, quando notato un uomo che stava usando la pompa da giardino. "In un primo momento mi è sembrato che stesse spruzzando acqua sulla strada", ha detto Garcia al Washington Post. “Quando ho prestato più attenzione, ho notato che stava ‘annaffiando' una signora che urlava: ‘No, no, no.'”

Garcia ha filmato parte dell'episodio, che mostra l'uomo mentre indirizza il getto d'acqua sulla senzatetto che lo implora di smetterla. Quel giorno il termometro segnava circa 8°. Il filmato è diventato rapidamente virale su TikTok e Twitter, suscitando dure critiche nei confronti di colui che poi si è scoperto essere Collier Gwin. Il gallerista locale ieri martedì 10 gennaio ha detto a un giornalista di non essere dispiaciuto di ciò che aveva fatto.

Gwin, la cui lista di cliente includeva anche David Rockefeller e Arnold Schwarzenegger, ha cercato di difendere le sue azioni, sostenendo che la donna sarebbe diventata "psicotica", accusandola di rovesciato i bidoni della spazzatura. "Le ho detto che doveva spostarsi perché non potevo pulire la strada,", ha spiegato al San Francisco Chronicle. "Ma lei si è messa ad urlare, sputare, urlare contro di me… a quel punto era così fuori controllo… l'ho spruzzato con il tubo e le ho detto di muoversi".

Nel frattempo aziende locali hanno condannato le azioni dell'uomo, mentre decine di utenti infuriati dei social media hanno cercato vendetta lasciando una serie di terribili recensioni online, facendo precipitare la valutazione della Foster Gwin Gallery su Google a una sola stella.