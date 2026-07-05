Furto nel museo dedicato a René Lalique: rubati 20 gioielli per 4 milioni di euro, ladri in fuga

Il museo del vetro Lalique in Alsazia ha annunciato di aver subito, all’alba di domenica, un furto di gioielli per un valore di “alcuni milioni” di euro.

Dopo il clamoroso furto al Louvre, dei rapinatori sono riusciti a entrare in un altro museo in Francia. Si tratta del museo del vetro Lalique in Alsazia, dedicato al maestro vetraio e gioielliere René Lalique, che ha annunciato di aver subito un furto di gioielli per un valore di "alcuni milioni" di euro.

Si parla, secondo quanto riportato dai media francesi, di un furto di venti gioielli dal valore ancora da accertare con esattezza, ma probabilmente vicino ai quattro milioni. Il furto è avvenuto all’alba di domenica 5 luglio, i ladri sono riusciti a dileguarsi.

A chiamare la polizia è stata una addetta alle pulizie, la prima ad arrivare nel museo domenica mattina nonostante l'allarme fosse scattato già tempo prima: giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno constatato che i rapinatori hanno distrutto almeno sei vetrine prima di scappare via.

Considerato un "luogo sensibile", il Museo Lalique "era sotto stretta sorveglianza" sin dalla rapina al Louvre. "Esisteva un sistema di sicurezza, ma non era sufficiente", ha ammesso all'AFP una fonte vicina all’inchiesta. Chi indaga sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura. "Questo è uno degli elementi su cui l'inchiesta dovrà fare luce", ha dichiarato il sindaco della città, Christian Dorschner, chiedendo chiarimenti sulla "tempistica con cui si sono svolti questi eventi " .

Intanto, in seguito all'accaduto, la direzione del museo ha annunciato la chiusura temporanea al pubblico della struttura per permettere lo svolgimento delle indagini e i primi rilievi. Subito è stata aperta un'inchiesta per risalire all'identità del colpevole o dei colpevoli e fare luce sulle modalità con cui è stata messa a segno la rapina. Secondo prime indiscrezioni, i ladri potrebbero essere entrati da una uscita di emergenza.

Inaugurato nel 2011 nei pressi dell'omonima fabbrica, il museo Lalique espone creazioni in vetro di René Lalique su una superficie di oltre 900 metri quadri.