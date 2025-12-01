Furto da 90 mila euro nella fattoria di lumache che rifornisce i ristoranti gourmet francesi

Un furto decisamente sui generis ha colpito uno dei principali allevamenti di lumache della Marna, nel nord della Francia. La piccola azienda L’Escargot Des Grands Crus, situata a Bouzy, non lontano da Reims, si è ritrovata improvvisamente senza l’intera scorta di prodotti freschi e surgelati destinati ai ristoranti di alta cucina e alle gastronomie della regione. Valore stimato del bottino: circa 90.000 euro.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito nella notte tra domenica e lunedì scorsi, tagliando la recinzione perimetrale e forzando poi gli edifici dell’azienda. Il colpo è passato inosservato per diversi giorni, tanto che la denuncia è stata formalizzata solo nel corso della settimana. La gendarmeria ha avviato indagini per rintracciare i responsabili, mentre l’azienda è alle prese con l’urgenza di ricostituire le scorte in vista delle festività, il periodo dell’anno che tradizionalmente traina il mercato degli escargot.

La perdita arriva nel momento più delicato del calendario gastronomico francese. In dicembre, infatti, il consumo di lumache – spesso servite con burro all’aglio o vino – registra un’impennata, complice la forte richiesta per i menu di Natale e Capodanno. Per L’Escargot Des Grands Crus, che fornisce anche ristoranti stellati come Les Crayères di Reims, il furto rappresenta un danno operativo oltre che economico.

“È stato uno shock per tutta la squadra”, ha spiegato il responsabile della fattoria, Jean-Mathieu Dauvergne. Gli scaffali e i frigoriferi, documentati nelle immagini diffuse dopo il sopralluogo, appaiono quasi completamente svuotati: spariti sia i prodotti pronti per la vendita sia le materie prime del laboratorio.

La direzione dell’azienda parla di “un colpo durissimo” proprio mentre era stato predisposto il quantitativo necessario per affrontare senza affanni la stagione delle feste.