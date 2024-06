Fumo nero dal castello di Versailles, paura in Francia: evacuata la reggia, vigili del fuoco in azione Un incendio è scoppiato oggi in un’ala della reggia di Versailles, in Francia: i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento mentre il sito è stato evacuato. Ma la situazione sarebbe già tornata sotto controllo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura in Francia, dove è a partire dalle 15 di oggi c'è stato un intervento massiccio di camion dei pompieri alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, da dove si è visto uscire del fumo nero. Le immagini del fumo che usciva dal castello sono state diffuse da diversi account internet e anche dai media locali.

La centrale dei pompieri ha confermato che tutti gli effettivi di Versailles, circa 97 pompieri, sono stati impegnati nell'operazione, mentre la struttura, generalmente presa d'assalto dai turisti, è stata evacuata in via precauzionale. Pare che tutto sia cominciato da una zona attualmente in restauro. In particolare, avrebbe preso fuoco un cantiere a livello del tetto della Reggia, vicino alla Cour de Marbre. L'incendio sarebbe comunque già stato domato e il sito sarebbe stato riaperto al pubblico già dopo le 16.

Il Dipartimento delle comunicazioni della Reggia di Versailles ha precisato tramite un comunicato che "non si sono verificati feriti o danni alle collezioni del patrimonio". Il demanio reale intende svolgere indagini per determinare con precisione l'origine e le circostanze dell'incendio, come riporta la stampa francese.