Francia, il nipote di Brigitte Macron aggredito da manifestanti contrari alla riforma delle pensioni Jean-Baptiste Trogneux, nipote di Brigitte Macron, première dame francese e moglie del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, è stato aggredito da alcuni manifestanti.

A cura di Davide Falcioni

La rabbia dei manifestanti che protestano contro la riforma delle pensioni in Francia ha finito per riversarsi contro Jean-Baptiste Trogneux, nipote di Brigitte Macron, première dame francese e moglie del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Il giovane è stato aggredito da alcuni attivisti ad Amiens lunedì sera al termine di un'intervista del Capo dello Stato trasmessa in tv. Lo si apprende da fonti della polizia e della famiglia della first lady. In seguito ai fatti, otto persone sono state fermate ad Amiens, città natale di Emmanuel e Brigitte Macron.

Jean-Baptiste Trogneux, 30 anni, è l'amministratore delegato della fabbrica di cioccolato Trogneux: sarebbe stato riconosciuto e aggredito da un gruppo che ha partecipato a un "concerto di pentole" nel centro di Amiens, dopo l'intervista di Emmanuel Macron a TF1. Gli aggressori lo hanno colpito alla testa, alle braccia e alle gambe, insultando "il presidente, sua moglie e la nostra famiglia", prima di scappare quando sono intervenuti tre vicini.

Jean-Baptiste Trogneux era "sotto osservazione in attesa di uno scanner", ha detto il padre. Con questa aggressione – ha commentato – "abbiamo superato i limiti, ho paura". Trogneux ha negato che vi sia "qualsiasi legame finanziario" tra la fabbrica di cioccolato di Trogneux e la coppia presidenziale. Ciononostante gli stabilimenti di questo marchio sono stati regolarmente presi di mira a margine delle manifestazioni dall'arrivo al potere del capo di stato.

Brigitte Macron ha denunciato "la vigliaccheria, la stupidità e la violenza" degli aggressori del nipote, mentre Emmanuel Macron ha definito "inqualificabile aggressione al nipote di Brigitte".