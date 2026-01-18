Fornaio cade nell’impastatrice e muore incastrato ma nessuno se ne accorge per ore: orrore al supermercato

L’uomo è morto durante la notte mentre lavorava da solo nel panificio del supermercato della Florida ma la scoperta del decesso è avvenuta solo all’apertura del punto vendita la mattina seguente.

Orribile rinvenimento in un supermercato della Florida dove all’apertura del negozio i dipendenti hanno trovato il loro collega fornaio morto incastrato nell’impastatrice industriale che stava utilizzando. Il singolare quanto tragico incidente si è consumato nelle prime ore di venerdì scorso al South Florida Kosher Market, nella città di North Miami Beach, ma è stato scoperto solo ore dopo, all’apertura del punto vendita.

La vittima dello spaventoso incidente sul lavoro è il 71enne Mordehay Grunberger, fornaio e pasticciere del supermercato che venerdì, come faceva tutti i giorni, di notte era giunto nel negozio per impastare pane e dolci da vendere all’apertura. L’uomo era da solo quando è accaduto qualcosa. Per qualche motivo è caduto nell’impastatrice industriale rimanendo boccato mentre il macchinario era in funzione.

La polizia locale ha dichiarato che l'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, ma gli agenti sono arrivati ​​sulla scena solo circa otto ore dopo. La scoperta del corpo senza vita dell’uomo nel locale panificio del supermercato è avvenuta solo quando i colleghi sono andati a controllare dopo l’apertura del negozio. Il portavoce del Dipartimento di Polizia di North Miami Beach ha affermato che gli agenti sono intervenuti sul posto alle 11.40 dopo la segnalazione di un altro dipendente.

La polizia ha dichiarato che le indagini sono ancora in corso, ma i risultati preliminari dell’inchiesta indicano che “al momento non ci sono segni di azione criminale” ma tutto indica che si tratta di un incidente sul lavoro senza coinvolgimento di terzi. Per questo, oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Grunberger era un dipendente del negozio da molto tempo e figurava come capo pasticcere. La notizia della sua morte ha colpito la comunità locale ebraica. "La scioccante morte del nostro amato fornaio Miki è una tragedia inimmaginabile per la nostra comunità” ha dichiarato il proprietario del supermercato.