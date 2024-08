video suggerito

Follonica, batteri fecali in acqua: le zone dove è vietato fare il bagno per l'escherichia coli Va avanti da ieri l'ordinanza temporanea di divieto di balneazione nel comune in provincia di Grosseto dopo i rilievi dell'Arpat. Nuovi controlli e nuove disposizioni al massimo entro 48 ore.

A cura di Biagio Chiariello

Resterà ancora in vigore per altre 24-48 ore il divieto di fare il bagno in mare in alcune zone di Follonica, in provincia di Grosseto. Il provvedimento, precauzionale e preventivo, si è reso necessario in seguito alle analisi condotte da Arpat che hanno rilevato la presenza di batteri fecali oltre i limiti di "enterococchi intestinali".

È stato direttamente il sindaco Matteo Buoncristiani ad aggiornare sulla situazione del divieto di balneazione, in apertura della seduta odierna del consiglio comunale. Il rilevamento era stato effettuato il 5 agosto e vanno attesi altri due giorni per avere i risultati dei nuovi campionamenti.

"Ci è arrivata la comunicazione dall'Arpat – ha detto il primo cittadino – con un risultato sfavorevole sulla qualità dell'acqua. Avremo nuovi risultati entro 24/48 ore, abbiamo fatto sopralluoghi con tecnici comunali e contattato la società Acquedotto del Fiora, che non ha rilevato guasti o malfunzionamenti della rete fognaria".

La zona interessata è il tratto del litorale del golfo compreso fra via Cerboli e viale Italia n°305. In pratica quella di Pratoranieri, la parte di spiaggia che inizia all’altezza del cuore dell’isola pedonale del lungomare e che si estende per alcune centinaia di metri verso nord nell’area individuata da Arpat come ‘Marina di Follonica ovest': in quella zona le analisi condotte dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale hanno confermato uno sforamento dei livelli di escherichia coli.

"Ho firmato l'ordinanza con un po' di difficoltà – aggiunge Buoncristiani – perché chiudere il 7 agosto non è ideale, ma doveva essere fatto. Speriamo che possano arrivare risultati favorevoli a breve" e tali da revocare l'ordinanza di divieto di balneazione.