Focolaio Covid scoppia a bordo della nave da crociera: 800 passeggeri positivi e in isolamento Incubo Covid a bordo della nave da crociera Majestic Princess della Princess Cruises: almeno 800 persone su 4600, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono risultati positivi e messi in isolamento. L’imbarcazione oggi è attraccata a Sydney.

Incubo Covid a bordo della nave da crociera Majestic Princess della Princess Cruises: ben 800 passeggeri su 4600 tra ospiti e membri dell'equipaggio sono risultati positivi al Coronavirus. Ciò significa che 1 persona su 5 a bordo dell'imbarcazione è stata contagiata. Nelle ultime ore la nave ha attraccato a Sydney, a Circular Quay, dopo essere salpata dalla Nuova Zelanda.

Marguerite Fitzgerald, presidente dell'operatore Carnival Australia, ha affermato che un gran numero di casi ha iniziato a essere rilevato circa a metà del viaggio, dalla durata di 12 giorni. Come riporta la BBC, tutti i casi sono asintomatici o lievemente sintomatici.

"Il personale assisterà tutti gli ospiti che sono risultati positivi con l'accesso ai trasporti privati e all'alloggio per completare il loro periodo di isolamento", ha aggiunto. La nave partirà presto alla volta di Melbourne.

Gli ospiti che sono risultati positivi e hanno scelto di rimanere a bordo della nave sono stati invitati a isolarsi per almeno cinque giorni. "Abbiamo sempre saputo che c'era il rischio che a un certo punto avremmo assistito a un'impennata della trasmissione virale nella comunità e che poi l'avremmo rivista anche sulla nave", ha detto ancora Fitzgerald.

Il focolaio a bordo della nave da crociera è scoppiato in un momento in cui in tutta l'Australia sono in aumento i contagi. Solo nel New South Wales sono stati rilevati 19.800 nuovi casi in sette giorni fino a venerdì scorso.

L'episodio ricorda quanto successo a bordo della nave da crociera Ruby Princess all'inizio del 2020, poco dopo lo scoppio della pandemia, dove almeno 900 persone sono risultate positive e altre 28 sono morte. "Sono passati quasi tre anni e, da allora, noi come comunità abbiamo imparato molto, molto di più sul Covid. Abbiamo imparato cosa funziona per aiutare a mitigare la trasmissione e come proteggere le nostre persone vulnerabili: non è diverso nel settore delle crociere", ha concluso Fitzgerald.