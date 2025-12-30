Esteri
video suggerito
video suggerito

Finto autotrasportatore si presenta in ditta con falsi documenti e porta via carico di aragoste da 370mila euro

Il camionista si è presentato nel magazzino del Massachusetts, in Usa, esibendo documenti di carico falsificati e portando via un intero carico di aragoste poi sparito. Sul caso indaga l’Fbi.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nessuna minaccia e nessuna arma, un uomo è riuscito a portare via un intero carico di aragoste da una ditta specializzata del settore solo presentandosi nel magazzino ed esibendo documenti di carico falsificati. È accaduto a Taunton, nel Massachusetts, in Usa, dove grazie allo stratagemma il finto autotrasportatore ha fatto sparire un carico di oltre 400mila dollari, vale a dire circa 370mila euro, destinata ai supermercati e grandi catene della zona.

Un colpo dunque studiato a tavolino e ben progettato che ha beneficiato di informazioni precise sul trasporto delle aragoste. Secondo quanto riferito dal presidente della Rexing Companies, la società di trasporto merci con sede nell'Indiana incaricata del trasporto dell'aragosta, la spedizione era in viaggio verso i supermercati Costco di vari stati americani come Illinois e Minnesota ma i malviventi l’hanno intercettata in un punto di scambio e così non è mai giunta a destinazione.

Secondo l’azienda di logistica che coordinava la spedizione, il piano era abbastanza complesso e prevedeva diversi passaggi. La prima parte avrebbe riguardato una truffa di phishing con i criminali che avrebbe leggermente modificato il nome di dominio dell'email di una vera azienda di autotrasporti. L'azienda di logistica quindi avrebbe invitao i documenti di spedizione a quella che si è rivelata la ditta finta che per mettere a segno il colpo usava anche telefoni usa e getta per evitare di essere rintracciata successivamente.

Leggi anche
Nell’ospedale di Gerusalemme dove donne palestinesi aiutano le israeliane a partorire: “Così superano la paura"

"Questo furto non è stato casuale. Ha seguito uno schema che stiamo osservando sempre più spesso, in cui i criminali si spacciano per trasportatori legittimi utilizzando email falsificate e telefoni usa e getta per dirottare merci di alto valore durante il trasporto", ha spiegato il presidente della ditta.

Un colpo non di poco conto perché la perdita di aragoste per un valore di 400mila dollari è stata "significativa" per l'azienda, che spiega: “Ciò obbliga a prendere decisioni difficili e, in ultima analisi, fa aumentare i costi lungo tutta la catena di fornitura, costi che alla fine sono a carico dei consumatori".

Sul caso sta ora indagando l'FBI ma l'azienda truffata avverte: “Abbiamo bisogno che le agenzie federali dispongano di strumenti di contrasto moderni per tenere il passo con le reti criminali organizzate. Finché ciò non accadrà, questi furti continueranno a compromettere le attività commerciali e a incidere sui prezzi di tutti i giorni".

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manovra
2026
Manovra 2026, il voto finale alla Camera: le novità su pensioni, Irpef e rottamazione
Il rush finale alla Camera, Giorgetti: "Bloccare età pensionabile? Vedremo nel 2026"
Destra e sinistra vogliono una campagna per ricordare alle donne fino a quando possono fare figli
Gli hotel sono imprese esportatrici perché ospitano gli stranieri: la bizzarra richiesta di Fratelli d'Italia
Quando Meloni nel 2019 protestava contro i tempi della manovra: "Senza discussione non c'è democrazia"
Bonus edilizi, via libera anche agli immobili condonati: cosa cambia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views