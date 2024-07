video suggerito

Filippine, marito pronuncia il nome di un’altra donna mentre fanno sesso: moglie gli taglia il pene I fatti sono avvenuti a Baguio City, nelle Filippine. La donna, 55 anni, è stata arrestata per mutilazione. “Ha detto il nome della sua amante, non il mio. Ha anche provato a negare…” ha detto alla polizia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Il marito ha pronunciato il nome di un'altra donna mentre erano impegnati a fare sesso. Dire che la 55enne di Baguio City, nelle Filippine, non l'ha presa bene è un eufemismo: infuriata, ha aspettato che l'uomo si addormentasse prima di utilizzare un coltello da cucina lungo 25 cm e tagliargli il pene.

I primi ad accorrere in soccorso dello sventurato sono stati i vicini allertati dall'urla. Lo hanno trasportato in ospedale mentre gli agenti di polizia di Baguio City hanno arrestato sua moglie, che non ha tentato di scappare. È attualmente in custodia presso la stazione di polizia locale con l'accusa di mutilazione.

La polizia ha anche rilasciato una foto segnaletica della donna, oltre ad alcuni immagini del misfatto tra cui il coltello utilizzato dalla 55enne e parte dell'organo sessuale mutilato. I media locali hanno riferito che i medici hanno sottoposto l'uomo ad un intervento con l'obiettivo di riattaccare il pene, ma senza successo.

"Presumibilmente, il movente è la gelosia, perché la moglie sosteneva che suo marito fosse un donnaiolo", ha detto il portavoce della polizia di Baguio City. "Mio marito stava dicendo il nome della sua amante, non il mio. Ero ubriaco, ma sapevo cosa stavo facendo", avrebbe detto la donna agli agenti al momento dell'arresto. "Lui conosce le sue colpe. Non dovrebbe neanche provare a negare, non ha provato a mentire dicendo di non aver fatto nulla di male. È così ovvio, perché lo so", ha aggiunto la 55enne.

La donna ha poi spiegato di aver provato ad accusare l'uomo di adulterio (una colpa che rappresenta un reato nelle Filippine), ma di non aver le prove per farlo.