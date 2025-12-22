Fermato per furto in Ohio, estrae una pistola e minaccia un poliziotto: l’agente lo immobilizza, il video

A Canton, in Ohio, un 21enne fermato con la compagna per un furto in un negozio ha puntato una pistola contro un poliziotto e ha tentato di fare fuoco. Ma l’arma si è inceppata. Il ragazzo è stato subito immobilizzato e arrestato. Il video dell’intervento, ripreso da una bodycam, è stato diffuso dalle autorità.

Un giovane, seduto su una panca di metallo, si volta lentamente ed estrae una pistola, poi la punta contro un poliziotto e tenta di fare fuoco. Ma l'arma si inceppa e lui viene subito immobilizzato a terra. È la scena ripresa da una bodycam all'interno di un negozio Walmart a Canton, in Ohio (Stati Uniti). Il video è stato diffuso dalle autorità.

Il giovane è stato identificato come Shane CL Newman, 21 anni; l'accaduto, come si legge sui quotidiani statunitensi, risalirebbe a giovedì scorso, 18 dicembre.

Il 21enne era stato trattenuto insieme alla compagna in un ufficio sul retro dopo che i due erano stati accusati di aver tentato di andare via dal negozio senza pagare alcuni articoli.

Leggi anche Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica: ucciso a colpi di pistola dalla polizia

Dopo aver effettuato una perquisizione, uno degli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno chiesto a Newman e alla ragazza di sedersi su una panca di metallo presente nell'ufficio.

Secondo quanto è stato ricostruito e come mostrano le immagini, mentre venivano comunicati via radio i nomi dei due giovani per chiedere conferma delle loro identità, il 21enne si è girato su un fianco e ha infilato la mano in una borsa.

Poi ha estratto una pistola e l'ha puntata contro l'agente. Stando a quanto riportano i quotidiani, pare che il ragazzo abbia premuto il grilletto ma che l'arma si sia inceppata.

Come si vede ancora nelle immagini, il 21enne è stato placcato subito da un dipendente e da un agente che lo hanno buttato a terra e lo hanno immobilizzato.

In seguito il poliziotto ha dichiarato che, pochi secondi prima che Newman estraesse la pistola, era stato avvisato che aveva un mandato di arresto attivo nei suoi confronti ed era classificato come "armato e pericoloso".

"Questo incidente ci ricorda la minaccia sempre presente della violenza contro gli agenti di polizia e la generosa protezione di Dio. Grazie a tutti coloro che pregano regolarmente con me per i nostri ufficiali e la comunità", ha affermato in una nota il capo della Polizia di Canton, John Gabbard.

Newman è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, aggressione aggravata a un agente di polizia e possesso di droga. È attualmente detenuto nella prigione della contea di Stark con una cauzione di 1 milione di dollari.

Anche la compagna, una ragazza di 23 anni, è stata arrestata e accusata di complicità, anche per il furto commesso poco prima.