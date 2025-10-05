Fanno surfing nella metro, due ragazzine di 12 e 13 anni trovate morte sul tetto del treno in stazione

A fare la terribile scoperta sono stati gli addetti ai trasporti pubblici della metro di New York. Alla vista dei due cadaveri che spuntavano dal tetto del convoglio, hanno immediatamente bloccato il treno e l’intera circolazione ma per le due adolescenti non c’era più nulla da fare.

Due ragazzine adolescenti di 12 e 13 anni sono morte tragicamente mentre facevano il cosiddetto Subway surfing all'interno della metropolitana di New York. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti sul tetto di uno dei treni che si accingeva ad entrare nella stazione di Marcy Avenue a Brooklyn.

A fare la terribile scoperta sono stati gli addetti ai trasporti pubblici della stazione, rimasti comprensibilmente scossi dalla scena. Alla vista dei due cadaveri che spuntavano dal tetto del convoglio, hanno immediatamente bloccato il treno e l'intera circolazione su tutta la tratta, allertando i soccorsi. Per le due ragazze, però, ormai non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso dopo che i vigili del fuoco le hanno portate via dal tetto del treno.

L'orribile scena scoperta sabato scorso, intorno alle 3 di mattina, quando la stazione era poco affollata e qualcuno ha notato le due ragazzine e allertato i soccorsi. La stazione quindi è stata chiusa e i treni hanno saltato la fermata mentre i soccorritori erano sul posto. La polizia non ha rilasciato altre informazioni sull'accaduto ma il presidente della Metropolitan Transportation Authority, Demetrius Crichlow, ha dichiarato che le due ragazze stavano facendo subway surfing, cioè viaggiano aggrappate al vagone della metro in una sfida purtroppo mortale.

"È straziante che due ragazzine se ne siano andate perché in qualche modo pensavano che salire sul tetto di un vagone della metropolitana fosse un gioco accettabile", ha dichiarato Crichlow in una nota, aggiungendo: "Genitori, insegnanti e amici devono essere chiari con i propri cari: salire sul tetto di un vagone della metropolitana non è ‘surfare', ma è un suicidio".

Negli ultimi anni, diversi adolescenti sono rimasti uccisi o gravemente feriti mentre cercavano di fare "subway surf", una pratica che va avanti da tempo ma che è stata rafforzata dai video sui social media. L'azienda di trasporto pubblico ha chiesto ai social media di rimuovere i video che esaltano il surf in metropolitana e anche promosso campagne di sensibilizzazione. Lo scorso anno sei persone sono morte surfando sui treni della metropolitana della città e altre cinque del 2023.