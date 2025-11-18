Famiglia di turisti avvelenata per disinfestazione in hotel in Turchia, dopo mamma e bimbi muore anche il padre

L’uomo è deceduto nella serata di ieri a cinque giorni dall’avvelenamento che ha causato il decesso di moglie e figlioletti di 3 e 6 anni. L’indagine si sta attualmente concentrando sulla possibilità che la famiglia sia stata avvelenata da una sostanza chiamata fosfuro di alluminio utilizzata per la disinfestazione.

Non ce l’ha fatta Servet Böcek, il 36enne che era ricoverato in gravi condizioni a Istanbul dopo un sospetto avvelenamento per la disinfestazione nell’hotel in cui alloggiava con la famiglia e che ha portato già alla morte della moglie 27enne e dei due figlioletti di 3 e 6 anni. L’uomo è deceduto nella serata di ieri a cinque giorni da quel terribile momento che aveva già distrutto tutta la sua famiglia.

Il dramma si è consumato infatti nella serata del 12 novembre in un hotel a Fatih dove la famiglia alloggiava dopo essere giunta dalla Germania per far visita ai parenti. Il nucleo famigliare si era sentito già male il giorno prima e si era recato in ospedale in taxi credendo a una intossicazione alimentare. “I piccoli vomitavano, la famiglia in preda al panico. Quando ho parlato con il padre, mi ha detto "Mi succede sempre qualcosa quando vengo a Istanbul, l'anno scorso ho avuto un incidente in moto e mi sono rotto un braccio e una gamba. Ora tutto questo” ha raccontato ai giornali locali il tassista che li ha portai in ospedale

Genitori e bimbi infatti erano in preda a vomito e nausea. Dopo le cure del caso, però, erano tornati in albergo ma durante la notte si è consumata la tragedia. I genitori in preda agli stessi sintomi si sono svegliati trovando i due piccoli privi di sensi e hanno chiesto aiuto Accompagnati in ospedale in ambulanza, le loro condizioni sono apparse subito gravissime. I piccoli sono morti alcune ore dopo mentre la madre due giorni dopo. Ora è deceduto anche il padre.

L'indagine si sta attualmente concentrando sulla possibilità che la famiglia sia stata avvelenata da una sostanza chiamata fosfuro di alluminio, una sostanza chimica utilizzata nei pesticidi, estremamente dannosa per la salute umana. È abbastanza potente da compromettere le funzioni vitali se inalata.

Insieme alla famiglia anche altri tre turisti che alloggiavano nello stesso hotel della famiglia sono stati ricoverati in ospedale per nausea e vomito ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. La struttura intanto è stata evacuata e sigillata in attesa di ulteriori analisi. Nell'ambito delle indagini sono state fermate in totale 11 persone ma l'attenzione è rivolta al proprietario dell'hotel, ai proprietari dell'azienda di disinfestazione e a i dipendenti che hanno effettuato l’intervento.