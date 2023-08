Famiglia di cinque persone sterminata a colpi d’arma da fuoco: padre, madre e 3 bimbi. “Omicidio-suicidio” Quando la polizia è arrivata in quella casa in Ohio per eseguire “un controllo” giovedì sera, si è trovata di fronte ad uno spettacolo raccapricciante: cinque persone, tra cui tre bambini, morte in quello che ha tutta l’aria di essere un caso di omicidio-suicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Uno sconvolgente caso di omicidio-suicidio arriva dallo Stato USA dell'Ohio, dove la polizia di Uniontown ha trovato cinque persone (due adulti e tre bambini) uccise a colpi di arma da fuoco in una casa di Lake Township, a circa 50 km da Cleveland.

La drammatica scoperta è stata fatta ieri, giovedì 24 agosto, intorno alle 19:30, a seguito di un controllo. Le cinque vittime Sono stati identificati come Jason Dunham, 46 anni, sua moglie, Melissa, 42 anni, e i loro figli, Renee, 15; Ambra, 12; ed Eva, 9 anni.

Secondo le autorità si tratterebbe di una "lite domestica diventata mortale", ma non è ancora chiaro chi abbia sparato. Venerdì gli agenti hanno rifiutato di rilasciare ulteriori commenti, limitandosi a riferire che "l’indagine in corso", e non hanno voluto dire perché è stato effettuato "il controllo" né tantomeno chi lo abbia richiesto.

I tre bambini

Edmond Gadzacko, che vive accanto ai Dunham con la moglie, ha detto al Canton Repository di aver "sempre apprezzato i loro vicini" e di non aver "mai avuto problemi con loro". Ha detto che i tre bambini giocavano spesso con i suoi nipoti quando andavano a trovarli.

Il sovrintendente del distretto scolastico locale di Lake, Kevin Tobin, ha detto che i tre bambini hanno frequentato le scuole del distretto. È stata già attivato un team di risposta alla crisi e sono stati messi a disposizione consulenti per il personale e per gli studenti affinché forniscano supporto psicologico.

La polizia ha detto che al momento non si ritiene che siano coinvolte altre persone.