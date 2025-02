Esplosione fa crollare palazzo di tre piani al Cairo, almeno 10 morti: “Persone sotto le macerie”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Almeno 10 persone sono morte oggi in Egitto quando un'improvvisa esplosione ha fatto crollare un edificio residenziale di tre piani nel quartiere popolare di Kerdasa. Il bilancio delle vittime purtroppo resta parziale perché ci sarebbero persone sotto le macerie dove si sta scavando a mano.

Secondo i media locali, il crollo del palazzo è stato preceduto da una deflagratone che fa sospettare una possibile fuga di gas all’origine della tragedia. Il dramma si è consumato nelle prime ore della mattinata di lunedì 17 febbraio quando i residenti di Kerdasa si sono svegliati al suono dell’esplosione, seguita dal crollo dell’edificio. Testimoni oculari hanno riferito al quotidiano statale che "un'esplosione di una bombola di gas" ha causato il crollo.

Sul posto i residenti hanno iniziato a scavare a mano tra le macerie prima dell’arrivo delle squadre della Protezione civile che poi hanno proseguito le operazioni. I soccorsi sono riusciti a estrarre da sotto le macerie almeno 3 persone vive che sono state trasportate in ospedale. Tra i feriti anche altre sei persone meno gravi che all’arrivo dei soccorsi erano state già estratte. Il personale di emergenza ha poi estratto dieci corpi senza vita che sono stati trasferiti all'obitorio dell'ospedale. Per consentire le ricerche in sicurezza, l'elettricità è stata interrotta in tutta la zona.

Il crollo dell'edificio ha causato crepe anche in due case vicine, che sono state evacuate in attesa di verifiche. Le autorità locali hanno ordinato la formazione di un comitato di ingegneri del Governatorato di Giza per ispezionare le proprietà vicine alla casa crollata, per determinare l'entità dei danni. Sul crollo intanto è stata avviata un'indagine della polizia per accertare la dinamica precisa dei fatti. Gli investigatori hanno ascoltato le dichiarazioni dei feriti e dalle prime indagini sarebbe emerso che all'origine del crollo ci sia stata un'esplosione di una bombola di gas si è verificata al piano superiore del palazzo distrutto.