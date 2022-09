Esce di casa per fare jogging, maestra sparisce nel nulla: rapita e caricata su un SUV La 34enne Liza Fletcher era uscita di casa a Memphis per una corsa mattutina. Per la polizia locale è stata vittima di un rapimento: arrestato un uomo ma di lei nessuna traccia.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di apprensione per le sorti di una insegnante statunitense, sparita improvvisamente nel nulla mentre faceva jogging non lontano da casa sua a Memphis, nel Sudovest dello stato del Tennessee. Per la polizia locale, la donna, maestra di scuola materna, è stata vittima di un rapimento.

La donna, la 34enne Eliza Fletcher, conosciuta da tutti come Liza, era uscita di casa nelle prime ore di venerdì per una corsa mattutina prima dell'alba. Le telecamere di sorveglianza l'hanno immortalata mentre faceva jogging nel campus dell'Università di Memphis.

La polizia di Memphis dice che è stata bloccata da qualcuno a bordo di un Suv intorno alle 4.30 del mattino e costretta quindi a salire con la forza sul mezzo e rapita. Fletcher avrebbe lottato prima di essere caricata sul furgone scuro. Da allora dell'insegnante alla St. Mary's Episcopal School di Memphis e madre di due figli non si è saputo più nulla.

La polizia locale ha rivelato di aver individuato sabato il veicolo utilizzato per il rapimento e di aver arrestato un uomo all'interno che è ora accusato in relazione al rapimento di Eliza Fletcher. Si tratta del 38enne Cleotha Abston, accusato di rapimento aggravato e manomissione di prove. Gli inquirenti non hanno fornito dettagli su dove sia stato trovato il veicolo.

"L'indagine sul rapimento di Eliza Fletcher è ancora attiva e in corso. Gli investigatori stanno continuando la ricerca e stanno seguendo tutte le piste", ha detto il dipartimento di polizia.

La facoltosa famiglia di Fletcher ha rilasciato una dichiarazione, esortando chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine. I parenti hanno offerto anche una ricompensa di 50mila dollari a chiunque dia informazioni utili per il suo ritrovamento.