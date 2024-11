Erutta vulcano in Indonesia, lava e rocce incandescenti sulle case: 10 vittime, evacuati interi villaggi Sono almeno 10 le vittime dell’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki, avvenuta nella notte di domenica 3 novembre sull’isola di Flores, nell’Indonesia orientale. Il vulcano ha eruttato colonne di lava esplosive e ha costretto le autorità a evacuare diversi villaggi. Rocce infuocate hanno colpito gli insediamenti più vicini, bruciando e danneggiando le case. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki

Sono almeno 10 le vittime dell'eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki, avvenuta nella notte di domenica 3 novembre, intorno alla mezzanotte, nell'Indonesia orientale. Il vulcano ha eruttato colonne di lava esplosive e ha costretto le autorità a evacuare diversi villaggi nelle vicinanze, come riporta l'ageniza Reuters che cita le autorità locali.

Il Lewotobi Laki-laki si trova sull'isola di Flores e ha iniziato a eruttare nella notte emettendo un'alta colonna di lava, cenere vulcanica e rocce incandescenti, come ha riferito questa mattina Hadi Wijaya, portavoce del Centro di vulcanologia e mitigazione dei rischi geologici (PVMBG).

"Dopo l'eruzione, c'è stata un'interruzione di corrente, poi ha iniziato a piovere e ci sono stati forti fulmini che hanno causato il panico tra i residenti", ha detto ancora il portavoce, aggiungendo che le autorità hanno elevato lo stato di allerta del vulcano al livello più alto. Lava e rocce infuocate hanno colpito gli insediamenti più vicini, a circa quattro chilometri dal cratere, bruciando e danneggiando le case dei residenti.

"Abbiamo iniziato a evacuare i residenti verso altri villaggi situati a circa 20 chilometri dal cratere", aveva riportato un funzionario locale prima che iniziasse l'eruzione. Le immagini condivise dalle autorità hanno mostrato il cielo serale sopra il vulcano tinto di rosso, mentre nei filmati diffusi in rete si vedono alcune case di legno in fiamme e residenti che indossavano maschere mentre venivano evacuati.

Foto BASARNAS – National Search and Rescue Agency/Anadolu via Getty Images

Una spessa cenere vulcanica ha coperto strade ed edifici in uno dei villaggi. L'agenzia indonesiana per la gestione delle calamità naturali ha lanciato l'allarme per possibili inondazioni improvvise e colate di lava fredda nei prossimi giorni, ha affermato il portavoce dell'agenzia, Abdul Muhari.

Le autorità locali ha dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi 58 giorni, ha aggiunto, il che significa che il governo centrale potrebbe così fornire aiuti ai 10mila residenti colpiti. Le autorità stanno ancora raccogliendo dati sul numero di sfollati. Le autorità stanno ancora raccogliendo dati sul numero di sfollati. L'aeroporto più vicino, situato nella cittadina di Maumere, è stato temporaneamente chiuso.

L'Indonesia si trova sulla cosiddetta "Cintura di fuoco" del Pacifico, un'area ad alta attività sismica in cima a molteplici placche tettoniche. L'eruzione di domenica segue una serie di eruzioni verificatesi in precedenza. A maggio un vulcano sull'isola di Halmahera, il monte Ibu, ha portato all'evacuazione di sette villaggi.