Entra in mare per un tuffo ma lo ritrovano cadavere a 38 anni: disposta l’autopsia L’avvocato altoatesino Bastian Profanter è morto tragicamente a 38 anni in Brasile dove stava trascorrendo un periodo di riposo dopo un momento molto difficile per la perdita della moglie per una grave malattia.

A cura di Antonio Palma

Dovevano essere giorni di svago e spensieratezza, dopo un periodo molto difficile per la perdita della moglie per una grave malattia, ma la breve vacanza in Brasile si è trasformata in dramma per Bastian Profanter. L'avvocato altoatesino è morto tragicamente a 38 anni dopo essersi tuffato in mare per un bagno. La tragedia si è consumata mercoledì 11 ottobre sulla spiaggia di Chapadao de Pipas, nello stato di Rio Grande do Norte.

Una morte improvvisa quanto inattesa che ha gettato nello sconforto parenti e amici in Italia. A lanciare l'allarme è stato un amico che era con lui sulla spiaggia, nota per essere luogo preferito dai surfisti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo lo avrebbe cercato in mare ma davanti ai suoi occhi sarebbe apparsa una scena agghiacciante. Bastian Profanter infatti galleggiava privo di sensi a pelo d'acqua. L'amico e altri sono subito accorsi per portarlo a riva, dove sono state subito praticate le prime manovre rianimatorie, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

Sulla spiaggia si è tentato a lungo di rianimare il 38enne, che è stato poi condotto in ospedale, ma purtroppo le squadre di soccorso si sono dovute arrendere e dichiarare il decesso dell'avvocato di Bressanone in una clinica del posto. Nessuno avrebbe assistito a quanto accaduto all'uomo e sul caso le autorità locali hanno deciso di aprire un fascicolo per accertare i fatti. Da un primo esame esterno del corpo, infatti, sarebbe stato escluso l'annegamento. L'ipotesi prevalente è che Bastian Profanter abbia subito un colpo, forse a causa di un'onda o di un sasso.

Le autorità brasiliane ipotizzano che la vittima possa essere stata travolta da un'onda mentre faceva surf e che poi abbia battuto la testa. La certezza arriverà però solo dall'autopsia già disposta dalle autorità locali per accertare l'esatta causa di morte.

La notizia ha sconvolto la comunità di Bressanone dove la sua famiglia è molto conosciuta come proprietaria di panifici. Tutti si sono raccolti attorno ai familiari che già avevano subito un grave lutto con la morte della moglie dell'uomo l'estate scorsa.