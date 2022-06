Entra in chiesa e inizia a sparare sui fedeli, due morti e un ferito in Alabama Due morti in Alabama dove un uomo è entrato in una chiesa e ha iniziato a sparare sui fedeli. Una terza persona è rimasta ferita in modo grave. La sparatoria a Vestavia Hills, negli Usa.

A cura di Chiara Ammendola

Sono due i morti mentre una persona è rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta in una chiesa in Alabama, negli Usa. A fare fuoco verso i fedeli che in quel momento si trovavano all'esterno della chiesa è stato un uomo che ha poi continuato a sparare al suo interno. Fermato, è stato portato via dalla polizia intervenuta poco dopo sul posto.

Fedeli pregano poco dopo la sparatoria in chiesa (Twitter)

Teatro dell'ennesima sparatoria è stata la chiesa Saint Stephen Episcopal a Vestalia Hill, in Alabama. È qui che nel pomeriggio di giovedì 16 giugno, intorno alle 18, un uomo armato si è avvicinato alla struttura dove in quel momento si stava tenendo un potluck, un pasto comunitario organizzato dalla chiesa in cui ognuno porta qualcosa. Dopo aver esploso i primi colpi verso i fedeli che si sono dati alla fuga è entrato in chiesa dove ha continuato a sparare colpendo tre persone, due sono morte praticamente sul colpo, mentre una terza è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

“Tre persone nella chiesa episcopale di Santo Stefano sono state colpite dai proiettili”, ha riferito il portavoce della polizia di Vestavia Hills che ha poi diffuso un comunicato, condiviso anche sulla propri pagina Facebook, con gli aggiornamenti sulla vicenda. La polizia ha fatto sapere che l'uomo accusato di essere l'autore della sparatoria è stato fermato e portato in centrale per essere interrogato. La sua identità non è stata diffusa. Sotto choc il reverendo Kelley Hudlow della diocesi dell'Alabama: “Stiamo ricevendo testimonianze d'affetto da tutto il paese”, ha spiegato alla stampa locale.