Enorme esplosione al distributore, serbatoio scagliato sui passanti: 4 morti tra cui due bimbi in Cecenia La terribile scena ripresa in diversi video rimbalzati poi sui social. Nella stazione di servizio infatti era divampato un incendio e molti stavano riprendendo la scena coi cellulari dalla strada e dai palazzi vicini quando è avvenuta la deflagrazione.

L'improvvisa esplosione di un serbatoio di carburante in una stazione di servizio ha causato un strage a Grozny, capitale della Cecenia. Il bilancio è di quattro morti, inclusi due bambini. La terribile scena ripresa in diversi video rimbalzati poi sui social. Nella stazione di servizio infatti era divampato un incendio e molti stavano riprendendo la scena coi cellulari dalla strada e dai palazzi vicini quando è avvenuta la deflagrazione.

Le fiamme, divampate sabato scorso, hanno innescato una enorme esplosione che ha generato un fungo di fumo e fiamme alto diverse centinaia di metri ma ha scagliato in aria anche detriti infuocati che come proiettili hanno colpito le persone. Secondo le autorità locali, un serbatoio di carburante è esploso nella stazione, provocando un incendio in cui sono rimaste coinvolte e ferite altre cinque persone oltre alle quattro vittime.

Secondo quanto riportato dai media locali, le quattro persone decedute tra cui i due bambini erano residenti di un vicino condominio sul quale si è schiantato uno dei serbatoi incendiati e scagliati nell'esplosione. Quando la stazione di servizio è esplosa, infatti, un'autocisterna parcheggiata in zona è stata scagliata letteralmente contro un edificio residenziale.

Solo per puro caso si è evitato un bilancio che poteva essere ancora più grave. I video della scena infatti mostrano un incendio e poi una palla di fuoco e oggetti scagliati ovunque mentre le persone in strada fuggono. Le fiamme altissime hanno raggiunto i 300 metri di altezza, superando gli edifici circostanti e distruggendolo completamente la stazione di servizio ridotta a un cumulo di lamiere completamente annerite.

Le autorità regionali hanno dichiarato che è stata aperta un'indagine penale sull'incidente che purtroppo però non rappresenta il primo nel suo genere. Il mese scorso un'esplosione in una stazione di servizio nella vicina regione del Daghestan ha ucciso almeno 13 persone e ne ha ferite altre 23.