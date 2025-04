Guerra in Ucraina, la Russia bombarda Sumy: almeno 20 morti. Zelensky: “Solo un bas***do può fare tanto” Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico a Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Stando a prime stime, i morti sarebbero più di 20. Kiev: “Persone colpite mentre andavano a messa per la Domenica delle Palme”. Il presidente Zelensky: “Solo un bas***do può fare tanto”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

Frame del video pubblicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, in cui molte persone sono state uccise. A dare la notizia è stato il sindaco della città, citato dal sito Ukrinform.

"In seguito all'attacco, ci sono molti morti. Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha dichiarato il primo cittadino Artem Kobzar. Stando a prime stime, sarebbero più di 20 le persone decedute nell'attacco russo di questa mattina. I feriti sarebbero 83, fra cui 7 bambini: lo ha reso noto il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko

Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che "i russi hanno deliberatamente lanciato l'attacco la Domenica delle Palme in modo da provocare numerose vittime".

La città è stata colpita con due missili balistici che hanno danneggiato numerosi edifici della città.

"Un terribile attacco missilistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Solo un ba***do può fare tanto", ha aggiunto.

"Il mondo deve rispondere con fermezza. Gli Stati Uniti, l'Europa, tutte le persone che vogliono la fine di questa guerra e delle uccisioni. La Russia vuole creare esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando questa guerra. Senza pressioni su Mosca, la pace è impossibile", ha scritto in un altro messaggio sui social.

"Le parole non hanno mai fermato gli attacchi missilistici e le bombe. Quello che serve ora è che la Russia sia trattata come meritano di essere trattati i terroristi. Grazie a chi sta con l'Ucraina e ci aiuta nel difendere la vita".