Elon Musk su X: "Gli USA devono ritirarsi dall'Onu e dalla Nato" In un post pubblicato nelle scorse ore su X Elon Musk si è detto d'accordo con la proposta di ritirare gli Stati Uniti dall'Onu e dalla Nato.

A cura di Davide Falcioni

Elon Musk – imprenditore, controverso sostenitore di Donald Trump e capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa degli Stati Uniti – "concorda" con l’idea che Washington debba ritirarsi dalle Nazioni Unite e dalla Nato. Lo ha scritto lui stesso sul suo social X dichiarandosi "d'accordo" con un post pubblicato da tale Ian Jaeger, un individuo che si presenta come "culturista e commentatore politico" e che, naturalmente, si colloca tra le fila dell'estrema destra americana.

L'endorsement di Musk arriva a una settimana dalla proposta di alcuni senatori repubblicani di ritirare completamente gli Stati Uniti dall’Onu. Il documento, il cui primo firmatario è Mike Lee, chiede di cessare tutti i finanziamenti statunitensi alle Nazioni Unite e di vietare qualsiasi coinvolgimento degli USA nelle missioni di peacekeeping dell’Onu.

La proposta di legge, denominata Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act, se approvata porrebbe fine all'adesione degli Stati Uniti all'Onu e ai suoi organismi affiliati, nonché ai finanziamenti a tali gruppi. "Le Nazioni Unite si sono trasformate in una piattaforma per tiranni e in un luogo per attaccare l'America e i suoi alleati", ha detto Lee in una dichiarazione rilasciata a Fox News Digital. "Dovremmo smettere di pagare. Mentre il presidente Trump rivoluziona la nostra politica estera mettendo l'America al primo posto, dovremmo ritirarci da questa organizzazione fasulla e dare priorità alle vere alleanze che mantengono il nostro Paese sicuro e prospero".

Per il deputato repubblicano del Texas Chip Roy "le Nazioni Unite hanno beneficiato dei soldi delle tasse americane, spesso minando i nostri interessi, attaccando i nostri alleati e rafforzando i nostri avversari". In cambio, secondo Roy, tale "organizzazione globalista ha fallito, per decenni, nel prevenire guerre, genocidi, violazioni dei diritti umani e persino pandemie".