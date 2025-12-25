Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro: 5 morti tra cui due turisti

L’elicottero era impegnato in una missione di soccorso medico in alta quota sul Kilimangiaro in Tanzania, tra il campo Barafu e la vetta del Kibo, a un’altitudine di oltre 4mila metri.

Un elicottero è precipitato schiantandosi sul monte Kilimangiaro durante un'operazione di soccorso in Tanzania. Il bilancio del tragico incidente è di cinque morti tra cui due turisti stranieri. Nessuno degli occupanti del velivolo infatti è sopravvissuto e non vi sono superstiti. Lo ha comunicato oggi, giovedì 25 dicembre, l'autorità per l'aviazione civile del Paese africano, senza specificare la nazionalità degli stranieri deceduti.

Lo schianto dell'elicottero sulla montagna più alta dell'Africa è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 24 dicembre, mentre il velivolo era impegnato in una missione di soccorso medico in alta quota. Per motivi non ancora chiariti, l'elicottero ha perso quota e si è schiantato improvvisamente nei pressi del campo di Barafu. Si tratta una delle vie di arrampicata del Kilimangiaro più frequentate dai turisti.

Leggi anche Aereo che trasporta bambini con gravi ustioni in ospedale si schianta al largo del Texas: sei morti

Secondo il portavoce della polizia locale, citato dai media tanzaniani, al momento dello schianto l'elicottero era impegnato in una missione di soccorso medico per recuperare i due escursionisti che avevano lanciato l'allarme dopo essere rimasti bloccati e feriti sulla montagna. L'incidente è avvenuto tra il campo Barafu e la vetta del Kibo, a un'altitudine di oltre 4mila metri.

Le stesse fonti indicano che tra le vittime ci sono una guida, un medico e il pilota dell'elicottero oltre ai due turisti stranieri i cui nomi e nazionalità non sono stati resi noti. La polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire i fatti, ha dichiarato ai giornalisti che l'elicottero apparteneva alla compagnia Kilimanjaro Aviation che si occupa, tra le altre cose, di servizi di evacuazione medica.

Il Kilimangiaro, la vetta più alta dell'Africa, si trova a quasi 6.000 metri sul livello del mare e attrae ogni anno una media di 50mila turisti che vogliono scalarlo. Gli incidenti aerei però sono rari: l'ultimo registrato risale addirittura al novembre 2008, quando persero la vita quattro persone.