Durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna crolla una fontana: 13enne resta ucciso

La festa per la vittoria della Spagna sull’Argentina si è trasformata in tragedia a Ciudad Rodrigo, dove un ragazzo ha perso la vita durante i festeggiamenti.

I festeggiamenti a Madrid dopo la vittoria della Spagna

È stata una notte di festeggiamenti in Spagna dopo la vittoria di ieri sera a New York dei Mondiali di calcio, con la nazionale che ha sconfitto nei tempi supplementari l’Argentina, ma anche una notte tragica per la comunità di Ciudad Rodrigo, nell’ovest del Paese. Lì un ragazzo di tredici anni è morto in seguito a un drammatico incidente avvenuto mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria del mondiale. Una fontana è crollata e lo ha travolto.

A dar notizia di quanto accaduto è stato il comune della città spagnola. "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio dolore e presenta le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (…) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della nazionale spagnola alla Coppa del Mondo di calcio si è trasformata in una tragedia”, hanno scritto su Facebook augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Poco prima lo stesso comune aveva pubblicato il video degli ultimi secondi della partita che la comunità stava guardando su un maxi schermo.

"Pochi minuti dopo le 00.30 locali, i servizi di emergenza hanno ricevuto diverse chiamate riguardanti il crollo di una fontana su alcune persone", hanno fatto sapere i servizi di soccorso. Almeno un altro giovane, oltre il tredicenne deceduto, è rimasto ferito nell’incidente. Secondo quanto ricostruiscono i media spagnoli, diversi spettatori erano saliti sulla fontana, poi crollata sotto il loro peso.

Fino a tarda notte gli spagnoli hanno festeggiato la loro nazionale che è tornata a vincere un mondiale dopo sedici anni: stamane il centro di Madrid era sommerso di rifiuti, lattine e vetro, mentre i servizi del comune si sono attivati per ripulire la zona il più rapidamente possibile prima dell'arrivo dei calciatori campioni del mondo. La nazionale dovrebbe sfilare nel centro della capitale e concludere il corteo questa sera a Plaza de Cibeles, sede del municipio.