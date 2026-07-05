“Torre di controllo, abbiamo sentito un botto”, aereo di linea colpito dai fuochi d’artificio del 4 luglio a Chicago

L’episodio mentre l’aereo era in fase di atterraggio proprio durante la sera dei festeggiamenti per l’Independence Day in tutti gli Stati Uniti. Momenti di tensione in cabina di pilotaggio.

Momenti di tensione su un aereo di linea della compagnia aerea Delta Air Lines in volo su cieli di Chicago, in Usa, nella sera del 4 luglio, giorno dei festeggiamenti per l’Independence Day in tutti gli Stati Uniti. Il velivolo infatti è stato colpito involontariamente dai fuochi d’artificio che venivano lanciati da terra mentre il velivolo si apprestava alla discesa per atterrare nel locale aeroporto.

Secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.com, il volo Delta Air Lines 1076 è partito dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson alle 19:36 ma meno di un’ora dopo, in prossimità dell'aeroporto di Midway a Chicago, è stato colpito dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio che evidentemente sono stati sparati nel posto sbagliato e cioè lungo la rotta di atterraggio dei velivoli.

In cabina di pilotaggio sono stati momenti di tensione come si evince dalle comunicazioni radio tra l'equipaggio di cabina e il controllo del traffico aereo nei momenti immediatamente successivi all’incidente. "Torre di controllo, un fuoco d'artificio ha appena colpito il nostro aereo, ma stiamo proseguendo il volo", hanno comunicato i piloti mentre il velivolo volava a circa 200 metri di altitudine.

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"Abbiamo sentito un forte botto sull'aereo, quindi dovremo controllare quando arriveremo al gate. Speriamo che si tratti solo di un colpo esploso sotto, ma abbiamo sentito un forte boato” hanno spiegato i piloti secondo l'audio di Atc.com. Nella conversazione il controllore del traffico aereo afferma anche di aver ricevuto "numerose" segnalazioni simili anche da altri aerei e di aver avvisato le autorità cittadine.

L’aereo però alla fine è atterrato senza ulteriori problemi alle 20:38 anche se, come da procedura, il velivolo è stato sottoposto successivamente a una verifica. La compagnia aerea ha confermato che un volo Delta Airlines proveniente da Atlanta "ha urtato un fuoco d'artificio" durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Chicago Midway ieri sera ma che l’aereo non ha avuto bisogno di un atterraggio di emergenza.