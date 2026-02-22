Due adolescenti muoiono per intossicazione da monossido mentre sono in vacanza: “Sono distrutta come madre”

Cherish Bean, 15 anni, ed Ethan Slater, 17, sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio. Tre le persone arrestate per omicidio colposo e negligenza.

Cherish Bean, 15 anni, e Ethan Slater, 17 anni

Sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio Cherish Bean, 15 anni, ed Ethan Slater, 17 anni. I due giovani fidanzati stavano trascorrendo qualche giorno in una delle case indipendenti del complesso vacanze Little Eden Country Park, nell'East Yorkshire, Regno Unito.

Dopo qualche giorno di divertimento, mercoledì 18 febbraio sono arrivate le prime segnalazioni relative a carenze di sicurezza nelle strutture che compongono il villaggio, e la Polizia è intervenuta sul posto per un controllo. A quel punto sono stati rinvenuti senza vita all'interno della proprietà che avevano preso in affitto. A seguito delle prime ricostruzioni, il 20 febbraio la polizia di Humberside ha confermato il decesso per avvelenamento da monossido di carbonio.

Due uomini, di 33 e 42 anni, precedentemente arrestati con l'accusa di omicidio colposo e negligenza grave, sono stati rilasciati su cauzione condizionale, poco dopo anche un terzo uomo di 27 anni è stato arrestato con le medesime accuse e al momento si trova ancora in custodia.

Come molti altri gruppi di turisti, la giovane coppia si trovava lì per le vacanze scolastiche di metà semestre. La casetta prefabbricata che avevano preso in affitto era composta all'esterno di vasca idromassaggio privata e giardino con barbeque, mentre all'interno era presente un angolo cottura completamente attrezzato.

Il Little Eden Country Park (via Booking)

Forse da qui sarebbe partita la fuga di gas che ha causato la morte. La combustione tra le varie sostanze produce anche il monossido di carbonio, un gas tossico e molto pericoloso perché totalmente inodore. Se non c'è un'adeguata ventilazione questo gas si accumula causando sintomi come nausea e mal di testa e nei casi più gravi una vera e propria intossicazione che può condurre alla morte.

Il dolore dei genitori: "Avevano tutta la vita davanti"

L'ispettore Ben Robinson ha confermato che si tratta di "un'indagine molto complessa", e ha invitato la stampa a trattare con riserbo il caso. Si è quindi rivolto alle famiglie delle giovani vittime: "Le mie più sincere e sentite condoglianze continuano a essere rivolte alle famiglie di entrambi gli adolescenti in questo momento incredibilmente difficile. Vengono tenuti costantemente aggiornati sull'andamento delle indagini e gli agenti specializzati continuano a fornire supporto".

Il dolore delle famiglie colpite dalla tragedia è stato raccontato dalla madre della 15enne Cherish durante la trasmissione Yorkshire Live: "Sono distrutta come madre, non sarò mai più la stessa".

Anche la famiglia del 17enne ha manifestato il proprio dolore online: "Ethan aveva tutta la vita davanti a sé. Non supererà mai l'esame di guida. Non festeggerà mai il suo diciottesimo compleanno. Non raggiungerà mai i traguardi che tutti noi pensavamo lo aspettassero. Stava appena iniziando il suo viaggio verso l'età adulta, pieno di progetti, risate e un futuro che gli è stato strappato via troppo presto".