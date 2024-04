Dubai colpita da piogge torrenziali: le piste dell’aeroporto sommerse dall’acqua, 18 morti in Oman Dubai allagata dalle piogge torrenziali. L’aeroporto della capitale degli Emirati è stato invaso dall’acqua e decine di voli sono stati cancellati o dirottati. Le scuole rimarranno chiuse fino a domani, quando sono attesi altri temporali e possibili grandinate. In Oman il bilancio delle tempeste che hanno colpito lo Stato sale a 18 morti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Nelle scorse ore l'acqua ha sommerso Dubai, dopo che abbondanti piogge si sono abbattute sulla città. Per la capitale degli Emirati Arabi si tratta della seconda inondazione in due mesi. Impressionanti le immagini diffuse sui social nelle ultime ore dall'aeroporto internazionale di Dubai (DXB), dove si vedono velivoli ‘navigare' sulle piste di decollo e atterraggio.

Nello scalo, il principale del Paese, le operazioni sono state temporaneamente sospese per 25 minuti a causa di un'intensa tempesta, come si legge in un comunicato diffuso dal personale dell'aeroporto. Sono oltre 50 i voli cancellati. Le operazioni sono riprese dopo che si è deciso di dirottare alcuni voli in arrivo nella serata di martedì.

I principali centri commerciali Dubai Mall e Mall of the Emirates hanno entrambi subito allagamenti e l'acqua era alta fino alle caviglie in almeno una stazione della metropolitana di Dubai.

Le scuole sono state chiuse in tutti gli Emirati Arabi Uniti, un Paese desertico dove la pioggia è un evento insolito, e si prevede che rimarranno chiuse anche domani, quando sono previsti ulteriori temporali e possibili grandinate.

Inondazioni in Oman: 18 morti

Nelle ultime ore le tempeste si sono abbattute anche sul Bahrein e su aree del Qatar. Forti piogge hanno colpito anche lo Stato dell'Oman, causando pesanti inondazioni che hanno provocato diverse vittime, secondo quanto riferito dal Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del Paese.

Oggi, martedì 16 apriel, le autorità omanite hanno reso noto che è stato recuperato il corpo di un bambino, portando il bilancio dei morti nel Paese a 18 e due persone disperse. Nove scolari e tre adulti sono morti quando i loro veicoli sono stati spazzati via da un'alluvione improvvisa, ha riferito domenica l'agenzia di stampa dell'Oman.