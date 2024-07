video suggerito

Etna, cenere vulcanica rende la pista inagibile: aeroporto Catania chiude oggi due settori Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, chiudono per il momento i settori di spazio aereo B2 e B3. La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sicilia in allerta per i vulcani Etna e Stromboli, in piena attività da giorni. Dal vulcano eoliano si solleva una colonna di cenere che raggiunge anche i due chilometri, a Catania da ore invece di registrano disagi all’aeroporto destinati a continuare anche oggi, venerdì 5 luglio.

Dopo l’avviso di ieri, infatti, anche oggi la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, fa sapere che, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere in atmosfera (terminata stamane), l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. La pista dell’aeroporto siciliano è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica per cui vengono sospesi arrivi e partenze.

In un comunicato diffuso anche sulla pagina Facebook dell’aeroporto di Catania si legge che “le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili” e che al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00.

I passeggeri – si legge ancora – sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Nel pomeriggio di ieri una nube di cenere alta più di due chilometri si è levata dal cratere dell'Etna a causa dell'attività del cratere Voragine. La colonna di vapore e cenere ha provocato un'intensa caduta di pennacchio lavico sul versante sud-est del vulcano. La cenere è caduta sulla città di Catania e sui comuni della cintura urbana.

Nella serata del 3 luglio il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Etna dal livello verde a giallo invitando le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. Ora l'Etna è tornato a placarsi ma è presto per dire che l'eruzione sia conclusa.