Uno dei motori prende fuoco durante il decollo: atterraggio d’emergenza per aereo Delta Airlines a Los Angeles

Un aereo della Delta Airlines è stato costretto a rientrare all'aeroporto di Los Angeles, da dove era decollato qualche minuto prima, dopo che uno dei motori ha preso fuoco ad alta quota. È successo venerdì sera. Le immagini di quanto successo hanno fatto ben presto il giro del mondo.

Uno dei video, in particolare, mostra il Boeing 767-400 poco dopo la sua partenza dallo scalo di Los Angeles, con il fuoco che fuoriesce dal motore sinistro. L'aereo, diretto ad Atlanta, ha poi virato ed è atterrato indenne sulla pista. "Il volo Delta 446 è rientrato a Los Angeles poco dopo la partenza a seguito di un problema al motore sinistro dell'aereo", ha confermato un portavoce della compagnia aerea alla BBC.

Nessun ferito tra i passeggeri e il personale di equipaggio, solo tanta paura. Una volta atterrato il velivolo, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora non sono chiare le cause di quanto successo e la FAA (Federal Aviation Administration) ha inviato una indagine per cercare di ricostruire l'origine dell'incendio.

Non è la prima volta che un volo Delta si trova ad affrontare un problema simile quest'anno. Ad aprile, il motore del volo Delta AirLines 1213 ha preso fuoco sulla rampa dell'aeroporto di Orlando, in Florida, mentre si preparava alla partenza per Atlanta. L'aereo era un Airbus A330, che all'epoca trasportava 282 passeggeri, 10 assistenti di volo e due piloti. Non si sono registrati feriti neanche in quel caso.