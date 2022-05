Drammatico incidente stradale in Ucraina: 27 morti nello scontro tra bus, autocisterna e auto L’incidente si è verificato sull’autostrada tra Kiev e Chop, nella regione occidentale di Rivne. Dei 38 passeggeri che erano sul bus ne sono sopravvissuti solo 12.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno ventisette persone sono rimaste uccise in uno spaventoso incidente stradale avvenuto in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere del capo del ministero degli Affari interni Anton Gerashchenko in un post di Telegram, come riferisce Trend citando UNIAN. Lo scontro tra un autobus, un camion di carburante e un'autovettura si è verificato sull'autostrada Kyiv-Chop, nella regione occidentale di Rivne.

"Un incidente stradale mortale che ha coinvolto un'autocisterna, un autobus e un'auto si è verificato oggi, 3 maggio, intorno alle 19:20 sull'autostrada Kyiv-Chop vicino al villaggio di Sytne nel distretto di Dubno", si legge nella nota. "Dei 38 passeggeri che erano sul bus – spiega Gerashchenko – ne sono sopravvissuti solo 12. Anche il conducente del camion è sopravvissuto, ma versa in condizioni critiche". "La 27ma vittima è l'autista di un minibus Mercedes Vito che, secondo le prime informazioni, è il responsabile della più grande tragedia sulle strade ucraine degli ultimi dieci anni", ha osservato Gerashchenko. A seguito dell'urto, i veicoli hanno preso fuoco. Sei persone sono rimaste ferite nell'incidente, si legge nella nota.

Anche il presidente Volodymyr Zelensky ha menzionato l'incidente durante il suo videomessaggio serale incentrato sulla guerra. L'autostrada che collega Kiev e Chop ha dovuto essere completamente chiusa all'altezza di Sytne. Il luogo dell'incidente si trova a circa 100 chilometri dal confine polacco.