Dramma durante matrimonio in India, crolla struttura: 13 donne morte precipitando nel pozzo Un nutrito gruppo di donne aveva trovato posto su una lastra di metallo messa a protezione del pozzo ma questa ha ceduto di schianto, probabilmente per il troppo peso.

A cura di Antonio Palma

Una festa di matrimonio si è trasformata in tragedia in India dove durante un ricevimento di nozze una struttura ha ceduto facendo precipitare nel vuoto numerose invitate, 13 delle quali purtroppo sono morte. Il dramma si è consumato mercoledì sera nel distretto di Kushinagar, nello stato dell'Uttar Pradesh. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, che indaga sull’accaduto, le donne erano sedute su una struttura di lamiera, allestita appositamente per il ricevimento in un villaggio nella zona di Nebua Naurangia, quando all’improvviso la lastra ha ceduto facendo precipitare tutti. Sotto infatti vi era un largo e profondo pozzo nel quale purtroppo hanno perso la vita tredici tra donne e ragazze invitate alla festa. "Le vittime sono cadute e sono state schiacciate dalle macerie", ha spiegato il vicecapo della polizia di Kushinagar, S Rajalingam.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30 di mercoledì mentre nel villaggio era incorso grandi festeggiamenti per l’unione di due giovani del posto. All’evento era presenti un gran numero di ospiti. Un nutrito gruppo di donne aveva trovato posto proprio sulla lastra di metallo messa a protezione del pozzo ma questa ha ceduto di schianto, probabilmente per il troppo peso secondo le autorità locali. Undici donne sono morte sul colpo, travolte dalle macerie, altre due soccorso e trasportate in ospedale sono morte durante la notte facendo aggravare il già tragico bilancio. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e l’intero Paese tanto che anche il premier Narendra Modi ha voluto esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime. “L'incidente a Kushinagar nell'Uttar Pradesh è straziante. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo. Allo stesso tempo, auguro una pronta guarigione ai feriti. L'amministrazione locale sta facendo tutto il possibile per aiutare", ha twittato il primo ministro. Intanto il magistrato distrettuale di Kushinagar ha annunciato che ai parenti delle vittime andrà un piccolo risarcimento.