Dramma durante la crociera, passeggero precipita in mare e scompare: se ne accorgono ore dopo

Dramma su una nave da crociera dove uno dei passeggeri a bordo è precipitato in mare scomparendo nel nulla tra le onde. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ora locale mentre la nave si dirigeva al buio verso Auckland, durante il tour della zona tra Australia e Nuova Zelanda. Il passeggero è un pensionato di 73 anni, originario di un sobborgo di Melbourne, che nonostante le ricerche è scomparso nel nulla.

Come ricostruito dalla polizia locale, l’uomo è caduto in mare intorno alle 4.30 di sabato mattina, mentre la nave navigava verso Auckland ma i passeggeri hanno notato che la nave ha invertito la rotta solo ore dopo, verso mezzogiorno di sabato, mentre era nel Mar di Tasman.

La nave ha continuato a navigare in zona in cerca del disperso ma senza esito e circa cinque ore dopo il capitano ha annunciato alla nave che purtroppo non c'era più traccia di lui. "Il capitano è salito e ha aggiornato i passeggeri, dicendo sostanzialmente che c'era qualcuno, un passeggero, caduto in acqua ma che non erano riusciti a trovarlo", ha raccontato un altro viaggiatore a 7News, rivelando: “È stato piuttosto cupo e un po' inquietante per il resto della giornata”

Come prevedono i protocolli in simili casi, la nave è tornata indietro appena si è accorta dell’assenza dell’uomo. I passeggeri hanno raccontato che dopo l’inversione di rotta, la nave ha raggiunto la zona della scomparsa e l'equipaggio ha presidiato i ponti, scansionando l'acqua con telecamere termiche nel tentativo di trovare il disperso ma purtroppo senza sito.

La nave da crociera, che ha 11 ponti e che può ospitare 1750 passeggeri, ha quindi ha ottenuto il via libera dalle autorità locali per proseguire verso la Nuova Zelanda dove arriverà con un giorno di ritardo rispetto al previsto.

In una dichiarazione, la polizia di Victoria ha confermato che nessun corpo è stato ritrovato e che verrà redatto un rapporto per il medico legale ma che si ritiene che l’uomo sia morto. "La morte non è considerata sospetta", ha spiegato la polizia in un comunicato.