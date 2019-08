Doveva essere il loro giorno più bello, l'inizio di una vita insieme dopo esseri dichiarati formalmente il loro amore davanti ad un pubblico ufficiale ma il loro sogno si è spezzato improvvisamente e tragicamente pochissimi minuti dopo il loro sì quando un tir li ha travolti mentre con i familiari si accingevano a festeggiare il loro matrimonio. È il tragico destino toccato in sorte ad una giovane coppia statunitense di Vidor, piccolo centro della contea di Orange, nello Stato del Texas: Il 19enne Harley Joe Morgan e la 20enne Rhiannon Boudreaux. La tragedia venerdì scorso appena fuori dal tribunale dove si erano uniti formalmente in matrimonio davanti al giudice di pace. Dopo le foto di rito, Harley si era subito messo al volante della sua auto con accanto la sua amata e in testa al corteo di vetture dei familiari per andare a festeggiare.

Erano appena usciti dal parcheggio del tribunale quando si è consumato il dramma. Un tir a pieno carico che trasportava un trattore ha travolto in pieno la loro vettura che si stava immettendo sull'autostrada uccidendoli sul colpo. La loro auto è finita fuori strada e ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. Per i due novelli sposi inutili i successivi soccorsi da parte di vigili del fuoco e sanitari. Per tutti i parenti, che hanno assistito da vicino al tragico incidente stradale, la giornata di festa si è trasformata in dolore e lutto.

"Si erano appena sposati, non erano passati neanche cinque minuti. Li ho visti morire davanti ai miei occhi. Ero dietro con la mia macchina. È il peggiore incubo per una madre. Quella scena resterà per sempre nella mia vita, ogni giorno, ogni momento, so che è così" ha dichiarato straziata dalla dolore la madre del 19enne. "Quei due ragazzi avevano tanti sogni, volevano solo sposarsi e cominciare una nuova vita insieme. Tornate a casa e abbracciate i vostri familiari perché nessuno può sapere quando li perderemo, è un attimo. Io non avrò più indietro mio figlio" ha concluso la madre dello sposo.