Dopo 42 anni trovato l’assassino della 23enne Laura Kempton: era uno dei cold case più noti d’America Dopo 42 anni è stato risolto uno dei cold case più vecchi d’America: grazie alla genealogia genetica forense è stato trovato il killer di Laura Kempton, la 23enne violentata e uccisa nel 1981 nel New Hampshire.

Il killer della 23enne Laura Kempton, barbaramente uccisa nel 1981 in New Hampshire è stato trovato grazie alla genetica. Lo hanno annunciato gli investigatori che da decenni seguivano il caso secondo quanto riportato da Abc news. Uno dei cold case più vecchi d'America è stato risolto grazie alla tecnologia. Dopo anni di indagini, infatti, l'assassino della 23enne non era mai stato trovato. Le prove dell'epoca rilevarono che il killer era un uomo e che Laura era morta nel suo appartamento per un grave trauma cranico.

Nonostante gli interrogatori su centinaia di sospetti e l'intreccio di prove durato per anni, gli investigatori non sono mai riusciti a risalire all'identità del killer fino ad oggi. Il caso è stato riaperto nell'ambito di una serie di nuove indagini sui cold case mai risolti che hanno tenuto in ostaggio l'America per decenni.

Nel 2022, le autorità hanno rianalizzato i campioni di Dna trovati sulla scena del crimine del 1981 utilizzano la tecnica della genealogia genetica forense. Grazie alle nuove tecnologie, sono riusciti infine a trovare l'uomo che ha ucciso la 23enne.

Il responsabile si chiamava Ronney James Lee e all'epoca dell'omicidio aveva 21 anni. Il giovane è morto per overdose di cocaina nel 2005 a 45 anni e per questo motivo non potrà rispondere del delitto compiuto. Secondo chi ha indagato dal 2023 fino ad oggi, l'arma del delitto è stata una bottiglia di vetro. La vittima sarebbe stata violentata prima di essere uccisa.

Il movente dell'omicidio resta sconosciuto, così come le dinamiche dell'aggressione. Segreti che purtroppo Lee non potrà mai più rivelare. Stando a quanto reso noto, la ragazza fu trovata morta nel suo appartamento di Portsmouth dopo una serata trascorsa fuori. A ucciderla, il 21enne che aveva precedenti per violenza e rapina. Secondo le forze dell'ordine americane, l'uomo con problemi di tossicodipendenza potrebbe aver aggredito e violentato Kempton per sottrarle denaro utile a comprare dosi di stupefacente.