Violentata da sconosciuto nel parco per motivi razziali, 32enne arrestato dopo caccia all’uomo in Inghilterra

“Si è trattato di un attacco assolutamente orribile contro una giovane donna aggravato da motivi razziali” ha spiegato la polizia inglese che aveva lanciato una appello pubblico prima dell’arresto di un 32enne lunedì mattina.

Arrestato dopo una caccia all’uomo di oltre un giorno il presunto autore dell'aggressione sessuale a sfondo razziale a Walsall, nell'Inghilterra centrale, dove una donna è stata violentata da uno sconosciuto in strada. La polizia delle West Midlands ha dichiarato che l'uomo è stato arrestato lunedì mattina presto nella zona di Perry Barr della stessa città. Si tratta di un 32enne.

Lo stupro si è consumato nella prima serata di sabato scorso, poco dopo le 19, quando la donna sulla ventina è stata aggredita all'improvviso e violentata da un uomo che non conosceva nella zona di Park Hall. L’allarme è scattato quando un passante ha notato la vittima della violenza in difficoltà in strada e ha allertato le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, la donna era in stato di shock ed è stata quindi soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Gli agenti invece si sono subito mobilitai per rintracciare l’aggressore, descritto come un uomo bianco, sulla trentina, con i capelli corti e che al momento dell'aggressione indossava abiti scuri.

L’uomo è stato ripreso anche da un video di una telecamera di sorveglianza della zona in cui fotogrammi sono stati pubblicati dalla polizia per chiedere aiuto nella sua identificazione. L'arresto infatti è avvenuto dopo un appello urgente della polizia nel fine settimana

"Si è trattato di un attacco assolutamente orribile contro una giovane donna e stiamo facendo tutto il possibile per arrestare il responsabile” aveva dichiarato il sovrintendente capo della polizia delle West Midland, Ronan Tyrer, aggiungendo: “Abbiamo squadre di agenti che stanno recuperando le prove e tracciando un profilo dell'aggressore, in modo che possa essere arrestato il prima possibile".

"Sebbene in questo momento stiamo seguendo diverse linee di indagine, è fondamentale sentire chiunque abbia visto un uomo comportarsi in modo sospetto nella zona in quel momento. Potrebbe darsi che qualcuno stesse attraversando la zona in auto e abbia delle riprese della dashcam, o delle telecamere di sorveglianza che non abbiamo ancora recuperato. Le informazioni potrebbero rappresentare la svolta fondamentale di cui abbiamo bisogno” aveva aggiunto l’investigatore della polizia.