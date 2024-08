Donna uccisa da un pitone in Indonesia: strangolata dal rettile, poi inghiottita fino alle spalle

video suggerito

Una donna di 74 anni è stata attaccata e uccisa da un pitone In Indonesia centrale. La polizia e i funzionari locali hanno riferito la notizia del ritrovamento del suo corpo oggi, venerdì 16 agosto. Si tratta del terzo decesso di questo tipo nella provincia in soli tre mesi.

La vittima del rettile si chiamava Maga (come molti indonesiani, non ha un cognome) e mercoledì 14 agosto, dopo una giornata di lavoro nei campi, non era rientrata presso la sua abitazione. I parenti della 74enne avevano fatto partire le ricerche, a cui avevano anche partecipato attivamente. Sono stati loro a trovare il cadavere dell'anziana.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani esteri, è probabile che la donna sia "strangolata e morsa dal serpente", un pitone lungo circa quattro metri. A riferirlo è stato Supriadi, il portavoce della polizia di Palopo, città della provincia di South Sulawesi dove risiedeva la signora.

A fare la tragica scoperta del corpo della 74enne è stata figlia, il cadavere si trovava vicino alla casa di famiglia e il serpente era a pochi metri di distanza. Da un primo esame sulla salma della donna sono emersi morsi alla testa e sulle gambe, ha dichiarato invece Awaluddin, il capo del distretto di Padang Lambe a Palopo.

Subito dopo il ritrovamento i residenti hanno picchiato a morte il pitone. Secondo quanto riferito ancora da Awaluddin, i presenti hanno detto che aveva inghiottito la donna fino alle spalle prima di vomitarla.

Le morti causate da grandi costrittori sono considerate rare, ma negli ultimi anni diverse persone in Indonesia sono state uccise dai pitoni. Due donne, una a giugno e l'altra il mese scorso, sono state trovate morte nella pancia di due serpenti sempre nella provincia del Sulawesi meridionale.

L'anno scorso, invece, i residenti della provincia hanno ucciso un pitone lungo otto metri che era stato trovato a mangiare un contadino che aveva ucciso. Incidenti simili sono stati segnalati anche sull'isola di Sulawesi nel 2018 e nel 2017.