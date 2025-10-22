Donna muore soffocata per un boccone di carne: la tragedia mentre è in un ristorante in Spagna con il marito

Una donna britannica è morta soffocata mentre era a cena con il marito in un ristorante in Spagna: la tragedia mentre stava mangiando un boccone di carne. La vittima è Ceri Ball, 74 anni.

Tragedia in un ristorante spagnolo. Una donna britannica ha smesso di respirare mentre era a cena con il marito: stava mangiando una bistecca quando le è andata di traverso e in poco tempo è morta soffocata. La vittima è Ceri Ball, 74 anni, era in compagna di suo marito Glyn, 77 anni. Si trovavano da qualche settimana in vacanza al sole nella loro casa di Valencia. Qui si erano quasi trasferiti.

La figlia aveva precisato: "I miei genitori vivono in Spagna, hanno una seconda casa. Erano lì da qualche mese e sarebbero dovuti tornare a casa in Inghilterra la settimana successiva. Erano usciti, avevano trascorso una bella giornata e poi erano andati a mangiare". Avevano scelto un ristorante nella cittadina costiera di Peñíscola. La donna ha ordinato una bistecca: "La mamma – racconta la figlia – ne aveva mangiato un boccone, ma le era rimasto in gola. Papà ha detto che ha perso conoscenza in pochi secondi e tutti hanno cercato di aiutarla. Anche il cameriere, qualcuno ha chiamato un'ambulanza".

Ceri Ball è stata trasportata d'urgenza al vicino ospedale Comarcal de Vinaròs. Ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, non ha mai più ripreso conoscenza. La donna era di Rogerstone, Newport, Galles del Sud. Tra pochi giorni sarebbe tornata a casa.