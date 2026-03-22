Donna muore su volo per Londra ma il pilota non inverte la rotta. La salma resta sull’aereo per 13 ore

Una donna di circa 60 anni è morta su un volo Hong Kong-Londra un’ora dopo il decollo. Il pilota ha deciso di proseguire senza atterrare. Una scelta che ha pesato su tutte le persone a bordo, a partire dai familiari della defunta.

Cabina d’aereo

Una donna di circa 60 anni è morta a bordo di un volo British Airways diretto a Londra partito da Hong Kong. Il decesso è avvenuto circa un’ora dopo il decollo, ma l’aereo ha proseguito il viaggio senza rientrare né effettuare un atterraggio di emergenza, lasciando all’equipaggio il compito di gestire la situazione per il resto della tratta.

Secondo quanto riportato dai media britannici, il pilota ha deciso di non invertire la rotta. Una scelta che, stando a quanto riferito da una fonte al Sun, ha pesato su tutti: “La famiglia della donna era distrutta, e lo stesso vale per l’equipaggio. Molti avrebbero voluto tornare indietro. Ma, detta in modo diretto, se un passeggero è già morto, non viene considerata un’emergenza”.

A bordo si è quindi aperto un confronto su come sistemare il corpo. L’ipotesi di chiuderlo in una toilette, proposta dalla cabina di pilotaggio, è stata respinta. L’equipaggio ha deciso di isolarlo, avvolgerlo con alcuni materiali e trasferirlo nella parte posteriore dell’aereo, in una delle aree di servizio.

Proprio lì è emerso un problema ulteriore: il pavimento era riscaldato, un dettaglio che inizialmente non sarebbe stato preso in considerazione. Verso la fine del volo, alcuni presenti hanno segnalato la presenza di cattivo odore nella zona.

All’arrivo a Londra, dopo circa 13 ore, il volo BA32 è stato raggiunto dalla polizia. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere seduti per circa 45 minuti, il tempo necessario per effettuare gli accertamenti. La compagnia ha offerto supporto all’equipaggio e, secondo quanto riportato, alcuni membri avrebbero deciso di prendersi una pausa dal lavoro dopo l’accaduto.

Le linee guida della International Air Transport Association prevedono che, in caso di morte durante il volo, il corpo venga inserito in un sacco apposito o coperto con una coperta fino al collo e spostato, se possibile, in una zona lontana dagli altri passeggeri. Se l’aereo è pieno, può essere lasciato al proprio posto.

Un portavoce di British Airways ha dichiarato: “Un nostro cliente è purtroppo deceduto a bordo e il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Stiamo supportando l’equipaggio e tutte le procedure sono state seguite correttamente”.