Donald Trump dice che “i migranti stanno avvelenando il sangue americano”

A cura di Davide Falcioni

Secondo Donald Trump i migranti che si trasferiscono negli Stati Uniti "stanno avvelenando il sangue americano". Nel corso di un comizio in New Hampshire, il candidato presidente repubblicano si è lanciato in una durissima recriminatoria contro l'immigrazione, tema che è stato il suo cavallo di battaglia vincente nelle elezioni del 2016, affermando che i migranti "stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Stanno arrivando nel nostro Paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo", ha attaccato il tycoon ribadendo che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull'immigrazione del suo primo mandato. Dopo una dichiarazione molto simile pronunciata ad ottobre Joe Biden aveva risposto che parlare di "sangue dell'America avvelenato, riecheggia frasi usate dai nazisti". Secondo quanto riportato dalla Cnn, Trump intende, in caso di secondo mandato, attuare una politica anti-immigrati ancora più dura di quella del primo mandato, con il piano di realizzare dei campi di detenzione negli Usa dove rinchiudere i migranti in attesa di rimpatrio forzato.

L'ex inquilino della Casa Bianca davanti a circa 4mila sostenitori ha quindi promesso: "Vinceremo le primarie del New Hampshire, poi schiacceremo il corrotto Joe Biden il prossimo novembre". Il New Hampshire è il secondo Stato che ospiterà le primarie dei repubblicani, il 23 gennaio, dopo l'Iowa. "Il New Hampshire eliminerà i falsi Rino (Republicans only in name, repubblicani solo di nome)", ha dichiarato l'ex presidente riferendosi ai rivali Ron DeSantis e Nikki Haley, l'ex ambasciatrice di Trump all'Onu. "Vi tradiranno proprio come hanno tradito me", ha ammonito il tycoon ai sostenitori che gli urlavano "We love you". Trump per finire ha insultato il governatore dello Stato, Chris Sununu, che martedì ha dato il suo sostegno alla Haley, definendolo un "ragazzino viziato".