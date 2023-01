Dog sitter di 28 anni muore sbranata da 8 cani per strada: “Quell’immagine mi perseguiterà sempre” Una dog sitter di 28 anni è morta dopo essere stata sbranata dagli 8 cani che stava portando a spasso a Carterham, in Inghilterra. Gli animali sono stati trasferiti in un canile mentre continuano le indagini. Ancora nessun arresto è stato effettuato.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Carterham, nel Surrey, in Inghilterra, dove una dog sitter di 28 anni è morta sbranata dagli 8 cani di cui doveva prendersi cura mentre li portava a spasso. La vittima, originaria di Londra, è stata aggredita per strada improvvisamente, dopo che uno degli animali aveva morso un'altra donna che stava camminando. È successo giovedì scorso.

Lei ha cominciato a correre ma è stata raggiunta dal branco. Ad allertare i soccorsi sono stati due passanti, che hanno visto la donna a terra e in una pozza di sangue. "Quell'immagine mi perseguiterà per molto tempo", ha detto uno di loro al quotidiano The Sun. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La polizia ha detto che i cani sono stati sequestrati sul posto e sono attualmente tenuti in canile mentre le indagini sono in corso, mentre i proprietari sono stati identificati e tenuti informati degli sviluppi della vincenda. Nessun arresto è stato ancora effettuato.

L'ispettore Josephine Horner ha dichiarato: "Questo è un tragico incidente in cui una giovane donna ha purtroppo perso la vita. I nostri pensieri vanno ai suoi cari e ai suoi amici e la famiglia ha chiesto che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile. L'area in cui si sono verificati i fatti, a Gravelly Hill, è stata riaperta al pubblico dopo le dovute analisi. Invitiamo chiunque abbia informazioni a contattare la polizia".

L'ispettore Lyndsey Whatley ha invece voluto rassicurare "i residenti che siamo fiduciosi che tutti i cani coinvolti siano sotto la custodia della polizia mentre indaghiamo sulle circostanze di ciò che è accaduto". Sotto choc è infatti la piccola comunità per quanto successo.

Una donna che camminava con un border collie oltre uno dei cordoni di polizia, che ha chiesto di non essere nominata, ha detto alla BBC di essere rimasta sbalordita dopo aver saputo dell'incidente. "Questa è una zona dove in genere si portano a spasso i cani e non è mai successo niente del genere".

La presidente del consiglio distrettuale di Tandridge, Catherine Sayer, ha dichiarato: "È solo un incidente terribile e tragico. Ovviamente, i nostri pensieri sono con la famiglia della giovane donna che è morta".