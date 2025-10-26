Dodicenne torna da scuola e trova casa vuota: la madre accusata di abbandono

In Texas, una madre è accusata di aver traslocato mentre il figlio dodicenne era a scuola, lasciandolo deliberatamente solo senza avvisarlo. La donna, Erica Sanders, è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore.

Un episodio sconcertante ha scosso la comunità di Copperas Cove, in Texas. Una donna, Erica Renee Sanders, è stata arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di abbandono di minore dopo aver traslocato dal suo appartamento mentre il figlio di 12 anni era a scuola – senza avvertirlo.

Secondo quanto riportato nella denuncia, il caso è emerso nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, quando il preside della scuola media frequentata dal ragazzo ha contattato la polizia dopo che il giovane, sceso dallo scuolabus, aveva trovato la casa completamente vuota. I mobili e gli oggetti personali erano spariti, e l’appartamento, che poche ore prima era arredato, appariva “completamente spoglio”.

Durante l’intervento, un vicino ha raccontato agli agenti che la donna e il suo compagno, Keven Dwyane Adams, avevano già mostrato in passato comportamenti simili, arrivando a cacciare più volte il ragazzo di casa. Le autorità hanno confermato che tra il bambino e la coppia esisteva una "storia di tensioni familiari". Il dodicenne ha riferito che la madre e il suo fidanzato avevano parlato di un possibile trasferimento, ma nessuno lo aveva informato della data.

Sanders, interrogata dalla polizia, ha tentato di difendersi dichiarando che suo fratello avrebbe dovuto prelevare il nipote a scuola. Tuttavia, si è rifiutata di fornire contatti o ulteriori dettagli, e l’uomo – contattato in seguito dagli agenti – ha affermato di non essere stato informato di nulla.

Il 12enne è stato quindi accompagnato al Dipartimento di Polizia di Copperas Cove, dove è stato coinvolto il Servizio di Protezione dei Minori (CPS). Solo dopo ore di indagini e grazie ai registri dell’acquedotto, gli agenti sono riusciti a rintracciare il nuovo indirizzo della coppia.