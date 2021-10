Disegna immagine offensiva a scuola, bimba di 10 arrestata in manette dalla polizia in Usa Per i familiari della bimba il disegno rientrava in un litigio tra bimbi che doveva risolvere la scuola e non la polizia. A seguito delle lamentele dei genitori del bambino preso di mira, invece, la polizia è intervenuta a scuola, ha individuato l’autrice del disegnino e l’ha portata via in manette per interrogarla.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Prelevata da scuola da agenti di polizia e portata via in manette a soli dieci anni solo perché aveva disegnato una immagine offensiva di un compagno di scuola per deriderlo in classe. È quanto capitato a una bambina statunitense afroamericana che frequentava una scuola di Honolulu, alle isole Hawaii, e per la quale ora è scesa in campo la l'American Civil Liberties Union, un'organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti. La Aclu lunedì ha inviato una diffida formale al dipartimento di polizia di Honolulu, al dipartimento dell'istruzione e all'ufficio del procuratore generale dello stato chiedendo loro di adottare modifiche alle politiche in materia, di cancellare tutti i verbali dell'arresto e pagare 500.000 dollari di danni.

I fatti risalgono al gennaio dello scorso anno quando, a seguito delle lamentele dei genitori del bambino preso di mira, la polizia era intervenuta a scuola, aveva individuato l’autrice del disegnino e l’aveva portata via in manette per interrogarla in centrale. “La bimba è stata ammanettata con la forza e portata alla stazione di polizia", ​​hanno spiegato dalla ACLU. La madre della piccola studentessa, Tamara Taylor, ha spiegato di essere stata chiamata subito dalla scuola ma di non aver potuto vedere sua figlia né qualcuno nell’immediatezza dei fatti l’ha informata che era stata ammanettata e portata via con una volante della polizia.

Secondo l’associazione, il disegno rientrava in un litigio tra bimbi che doveva risolvere la scuola e non la polizia. Nei giorni successivi al suo arresto, la ragazzina ha ammesso a sua madre di aver disegnato l'immagine ma ha raccontato che altri studenti hanno poi partecipato colorandolo e scrivendoci sopra. “Quel giorno vivrà con mia figlia per sempre", ha dichiarato Taylor. Il dipartimento di polizia di Honolulu ha detto alla CNN che sta riesaminando la lettera di protesta e lavorerà con i legali per affrontare queste accuse".