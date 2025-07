Disastro aereo in Corea del Sud, l’ipotesi dell’errore umano: “Piloti hanno spento il motore meno danneggiato”

I piloti del volo Jeju Air, che lo scorso 29 dicembre si è schiantato contro un muretto dell'aeroporto di Muan dopo aver tentato un atterraggio di emergenza a seguito dell'impatto con uno stormo di uccelli, avrebbero spento il motore meno danneggiato dei due presenti sul velivolo.

Sarebbe uno dei fatti emersi dall'indagine sul disastro aereo avviata nei mesi scorsi. Nello schianto sono morte 179 persone (solo due delle 181 presenti a bordo si sono miracolosamente salvate), è stato uno dei peggiori incidenti aerei avvenuti in Corea del Sud.

Una fonte a conoscenza dei risultati parziali dell'inchiesta, citata da Reuters, ha affermato che alcune prove, tra cui il registratore vocale della cabina di pilotaggio, i dati del computer e un interruttore fisico del motore rinvenuti tra i rottami, hanno dimostrato che i piloti avrebbero spento il motore sinistro anziché quello destro, maggiormente danneggiato.

"Il team investigativo ha prove inconfutabili e dati di backup, quindi le sue conclusioni non cambieranno", ha detto la fonte all'agenzia di stampa, a condizione di mantenere l'anonimato. Gli investigatori non hanno ancora pubblicato un rapporto ufficiale che includa queste evidenze.

Fonti governative hanno inoltre spiegato che dagli esami dei motori recuperati dall'aereo non sarebbero emersi difetti prima dell'impatto con gli uccelli e dello schianto.

Pochi giorni fa, sabato 19 luglio, durante un briefing privato gli investigatori hanno rivelato ai familiari delle vittime quanto emerso dalle analisi sui due motori. La notizia è trapelata ed è stata riportata da organi di stampa sudcoreani, tra cui MBN e Yonhap.

In un rapporto preliminare pubblicato a gennaio si leggeva che erano stati trovati resti di alzavole del Baikal, uccelli migratori che volano in Corea in inverno dai loro luoghi di riproduzione in Siberia, in entrambi i motori dell'aereo della Jeju Air (proveniente da Bangkok).

Non forniva tuttavia dettagli sull'entità dei resti o sui danni riscontrati in ciascun motore. Sabato l'organismo investigativo sudcoreano che si sta occupando dell'inchiesta ha deciso di annullare la diffusione ai media di un aggiornamento su quanto si sa finora sui motori.

Le famiglie delle vittime sono state informate del rapporto prima della sua pubblicazione e si sono opposte, sostenendo che sembrava attribuire la colpa soltanto ai piloti senza esaminare altri fattori, hanno affermato gli avvocati che le rappresentano.

Il volo della Jeju Air infatti, dopo aver superato la pista dell'aeroporto di Muan durante l'atterraggio di emergenza, si era schiantato contro un muretto contenente apparecchiature di navigazione, provocando un incendio e un'esplosione.

I rappresentanti delle famiglie delle vittime e il sindacato dei piloti della Jeju Air hanno dichiarato che l'indagine dovrebbe concentrarsi anche sul muretto, che, secondo gli esperti di aviazione, ha probabilmente contribuito all'elevato numero di vittime.

Inoltre, il sindacato dei piloti della Jeju ha affermato che l'Araib, il comitato d’indagine della Corea del Sud sugli incidenti aerei e ferroviari, stava cercando di "ingannare l'opinione pubblica" insinuando che non vi fosse alcun problema con il motore sinistro, nonostante tracce di resti di uccelli fossero state trovate in entrambi i motori.

Il sindacato ha accusato l'ente di aver cercato di fare dei piloti dei "capri espiatori" non fornendo prove scientifiche che dimostrassero che l'aereo avrebbe potuto atterrare in sicurezza anche con solo il motore sinistro acceso.

Come ribadito dal sindacato, gli incidenti aerei sono eventi complessi che si verificano a causa di una serie di fattori concomitanti e finora gli investigatori non hanno prodotto prove a sostegno dell'ipotesi che l'incidente sia stato causato da un errore dei piloti.

Bisogna tuttavia ricordare che i dettagli diffusi nei giorni scorsi relativi all'incidente sono contenuti in un nuovo rapporto preliminare. Quello definitivo dovrebbe invece arrivare non prima della fine dell'anno.